Slaven Belupo - Rijeka 0-2: Prvak na pogon Fruka do prve pobjede u zadnjih pet utakmica

Nogometaši Rijeke u utakmici su 28. kola HNL-a kao gosti u Koprivnici svladali Slaven Belupo sa 2-0 (2-0). Oba gola postigao je Toni Fruk (5-11m, 14).

Susret u Koprivnici počeo je obećavajuće, već u 2. minuti domaći napadač Grgić je pokušajem loba Rijekinog vratara pogodio vratnicu, da bi minutu potom Jakir visoko podignutom rukom zaustavio udarac Ndockyta u svom kaznenom prostoru pa su gosti dobili kazneni udarac kojega je Fruk iskoristio za vodstvo.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Niti 10 minuta potom Fruk je zabio još jedan gol, vooga puta je sjajno na visini bijele točke primirio ubačaj Adu-Adjeija, a onda driblingom prevario dva domaća braniča i mirno matirao Hadžikića.

Nakon stečene prednosti Riječani su primirili tempo utakmice, dok Koprivničani nisu znali pronaći put kroz gostujuću obranu. Najveću priliku imao je Fruk za "hat-trick" u 61. minuti, ali njegov udarac iskosa zaustavila je vratnica.

Rijeka i Slaven za samo četiri dana odigrat će još jednu utakmicu, u Rijeci u polufinalu Kupa.

Treća Rijeka sada ima 41 bod, 12 manje od drugog Hajduka, a 25 manje od vodećeg Dinama, dok je Slaven Belupo šesti sa 36 bodova, koliko ima i peta Istra 1961.