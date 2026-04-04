SLAVEN BELUPO - RIJEKA 0-2 Aktualni hrvatski prvak Rijeka u Koprivnici je pobijedio 'farmaceute'. Oba gola na utakmici zabio je Toni Fruk, najprije u 5. iz penala, a onda i u 15. Bilo je 1337 gledatelja
Slaven Belupo - Rijeka 0-2: Prvak na pogon Fruka do prve pobjede u zadnjih pet utakmica
Nogometaši Rijeke u utakmici su 28. kola HNL-a kao gosti u Koprivnici svladali Slaven Belupo sa 2-0 (2-0). Oba gola postigao je Toni Fruk (5-11m, 14).
Susret u Koprivnici počeo je obećavajuće, već u 2. minuti domaći napadač Grgić je pokušajem loba Rijekinog vratara pogodio vratnicu, da bi minutu potom Jakir visoko podignutom rukom zaustavio udarac Ndockyta u svom kaznenom prostoru pa su gosti dobili kazneni udarac kojega je Fruk iskoristio za vodstvo.
Niti 10 minuta potom Fruk je zabio još jedan gol, vooga puta je sjajno na visini bijele točke primirio ubačaj Adu-Adjeija, a onda driblingom prevario dva domaća braniča i mirno matirao Hadžikića.
Nakon stečene prednosti Riječani su primirili tempo utakmice, dok Koprivničani nisu znali pronaći put kroz gostujuću obranu. Najveću priliku imao je Fruk za "hat-trick" u 61. minuti, ali njegov udarac iskosa zaustavila je vratnica.
Rijeka i Slaven za samo četiri dana odigrat će još jednu utakmicu, u Rijeci u polufinalu Kupa.
Treća Rijeka sada ima 41 bod, 12 manje od drugog Hajduka, a 25 manje od vodećeg Dinama, dok je Slaven Belupo šesti sa 36 bodova, koliko ima i peta Istra 1961.
Gotova je utakmica u Koprivnici.
Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade.
Izlazi Adu-Adjei, ulazi Jurić.
Iz igre su izašli Krušelj i Grgić, umjesto njih dobili su priliku Isašegi i Šivalec .
Iz igre izlazi Toni Fruk, jedini strijelac na današnjoj utakmici, a u igru ulazi Pavić.