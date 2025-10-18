"Farmaceuti" su šesta momčad prvenstva sa 12 bodova, dok je Rijeka tek na osmom mjestu s dva boda manje. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1
LIVE Slaven Belupo - Rijeka: Test za prvaka Hrvatske uoči Sparte! Sanchez iznenadio postavom
Slaven Belupo (4-2-3-1):
Hadžikić - Krušelj, Međimorec, Kovačić, Žuta - Agbekpornu, Caimacov - Šuto, Jagušić, Mitrović - Lepinjica
Rijeka (3-1-4-2):
Zlomislić - Majstorović, Husić, Radeljić - Petrovič - Oreč, Fruk, Dantas, Bogojević - Thaqi, Adu-Adjei
Slaven Belupo i Rijeka sastaju se u 10. kolu HNL-a u Koprivnici. "Farmaceuti" igraju toplo-hladno i imaju četiri pobjede i pet poraza u prvih devet kola, dok je prvak Hrvatske slabo ušao u sezonu i nakon devet utakmica ima samo 10 bodova te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Trener Riječana Victor Sanchez najavio je gostovanje u Koprivnici.
- Vrlo jasno znam svoj posao, tjedan po tjedan, utakmicu po utakmicu. Ne gledam na bodove u ovom trenutku, važniji mi je razvoj momčadi i sposobnost koju pokazujemo da pobjeđujemo - rekao je i dodao:
- Rezultat je rezultat. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo bliži pobjedi od protivnika, ali nismo imali završnu konkretnost. Kad to popravimo, pobjeđivat ćemo u kontinuitetu. To mi je cilj, a ne medijske priče i brojanje bodova.
Domaćinu će nedostajati suspendirani Ilija Nestorovski i ozlijeđeni Božić i Išasegi, dok za Rijeku sigurno neće nastupiti Škorić. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.