LIVE Slaven Belupo - Rijeka: Test za prvaka Hrvatske uoči Sparte! Sanchez iznenadio postavom

NAJAVA

Slaven Belupo i Rijeka sastaju se u 10. kolu HNL-a u Koprivnici. "Farmaceuti" igraju toplo-hladno i imaju četiri pobjede i pet poraza u prvih devet kola, dok je prvak Hrvatske slabo ušao u sezonu i nakon devet utakmica ima samo 10 bodova te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Trener Riječana Victor Sanchez najavio je gostovanje u Koprivnici.

- Vrlo jasno znam svoj posao, tjedan po tjedan, utakmicu po utakmicu. Ne gledam na bodove u ovom trenutku, važniji mi je razvoj momčadi i sposobnost koju pokazujemo da pobjeđujemo - rekao je i dodao:

- Rezultat je rezultat. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo bliži pobjedi od protivnika, ali nismo imali završnu konkretnost. Kad to popravimo, pobjeđivat ćemo u kontinuitetu. To mi je cilj, a ne medijske priče i brojanje bodova.

Domaćinu će nedostajati suspendirani Ilija Nestorovski i ozlijeđeni Božić i Išasegi, dok za Rijeku sigurno neće nastupiti Škorić. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.