OD 15.30

LIVE Slaven Belupo - Rijeka: Test za prvaka Hrvatske uoči Sparte! Sanchez iznenadio postavom

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Farmaceuti" su šesta momčad prvenstva sa 12 bodova, dok je Rijeka tek na osmom mjestu s dva boda manje. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1

10. kolo HNL-a 15.30 , Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Slaven Belupo
:
Rijeka
POSTAVE

Slaven Belupo (4-2-3-1):

Hadžikić - Krušelj, Međimorec, Kovačić, Žuta - Agbekpornu, Caimacov - Šuto, Jagušić, Mitrović - Lepinjica

Rijeka (3-1-4-2):

Zlomislić - Majstorović, Husić, Radeljić - Petrovič - Oreč, Fruk, Dantas, Bogojević - Thaqi, Adu-Adjei

NAJAVA

Slaven Belupo i Rijeka sastaju se u 10. kolu HNL-a u Koprivnici. "Farmaceuti" igraju toplo-hladno i imaju četiri pobjede i pet poraza u prvih devet kola, dok je prvak Hrvatske slabo ušao u sezonu i nakon devet utakmica ima samo 10 bodova te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Trener Riječana Victor Sanchez najavio je gostovanje u Koprivnici. 

- Vrlo jasno znam svoj posao, tjedan po tjedan, utakmicu po utakmicu. Ne gledam na bodove u ovom trenutku, važniji mi je razvoj momčadi i sposobnost koju pokazujemo da pobjeđujemo - rekao je i dodao:

- Rezultat je rezultat. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo bliži pobjedi od protivnika, ali nismo imali završnu konkretnost. Kad to popravimo, pobjeđivat ćemo u kontinuitetu. To mi je cilj, a ne medijske priče i brojanje bodova. 

Domaćinu će nedostajati suspendirani Ilija Nestorovski i ozlijeđeni Božić i Išasegi, dok za Rijeku sigurno neće nastupiti Škorić. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1

