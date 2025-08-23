LIVE Slaven - Lokomotiva 0-0: Stigli sastavi, evo koga su odabrali Gregurina i Jelavić

NAJAVA

Slaven Belupo i Lokomotiva sastaju se od 18.45 u 4. kolu HNL-a na Ivan Kušek Apaš stadionu. "Farmaceuti" nakon tri kola imaju tri boda, a Lokosi imaju bod više. Trener Slavena Mario Gregurina najavio je suparnika.

- Po običaju, najbolji su u tranziciji, a istaknuo bih i ofenzivne prekide. Imaju visine i kod obrambenih prekida moramo obratiti maksimalnu pažnju na taj dio. Osobno, odlično se osjećam, no malo mi je žao utakmice u Splitu, jer je buka i ne možeš s klupe puno utjecati na ono što se događa na terenu - rekao je i dodao:

- Ali u globalu sam zadovoljan, siguran sam da ćemo doći do prave razine, samo nam je potrebno još malo zajedništva, rada i da nam se vrate ozlijeđeni igrači. Tada će sve kliknuti na svoje mjesto.

S druge strane, Lokomotivu s klupe vodi Nikica Jelavić koji je izrazio poštovanje za momčad iz Koprivnice.

- Nadam se da će igrači shvatiti važnost utakmice i dati maksimum. Belupo je pokazao da je stvarno dobra ekipa, u Rijeci su izgubili u zadnjoj minuti, dobili Varaždin, a mora se kazati da su izgubili od ipak goropadnog Hajduka, koji se "čupao" nakon one europske utakmice - kazao je i dodao:

- Ozbiljna su ekipa, imaju glavu i rep, a mi ćemo se probati nametnuti i ostvariti što bolji rezultat. Sigurno nas čeka jedna teška i zahtjevna utakmica.

Utakmica počinje u 18.45, sudac je Dario Bel, a prijenos je na MAX Sportu 1.