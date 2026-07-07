LIVE SP Prvi dan Svjetskog bez utakmica! Čeka se odluka Dalića

ŠTO SE DOGAĐALO U UTORAK?

Belgija je u utorak, u ranim jutarnjim satima po srednjoeuropskom vremenu, izbacila SAD s turnira pobjedom 4-1. Više o tome OVDJE

U drugoj utakmici dana umalo smo imali veliko iznenađenje. Argentina je sve do 78. minute gubila 2-0 od Egipta, činilo se kako će se svjetski prvaci oprostiti od turnira, ali Romero, Messi i Fernandez režirali su preokret. Više o tome OVDJE

U zadnjem dvoboju utorka, koji je krenuo u 22 po srednjoeuropskom vremenu, susreli su se Švicarska i Kolumbija. Više o tome OVDJE