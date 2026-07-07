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28. DAN MUNDIJALA

LIVE SP Prvi dan Svjetskog bez utakmica! Čeka se odluka Dalića

Piše 24sata,
LIVE SP Prvi dan Svjetskog bez utakmica! Čeka se odluka Dalića
Foto: Denny Medley/REUTERS
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Pred nama je prvi dan ovog Svjetskog prvenstva bez utakmica! Ostalo je na turniru osam najboljih, četvrtfinala kreću od četvrtka...

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NEMA ODGOVORA NA ŽALBU...

"Hrvatski nogometni savez još nije dobio službeni odgovor na žalbu koju je Hrvatska uložila na suđenje u utakmici s Portugalom", otkrio je gostujući u emisiji 'Otvoreno' na HRT-u glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak.

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ODLUKA JOŠ NIJE PALA...

Zlatko Dalić gostovao je u utorak navečer u HRT-ovoj emisiji Americana. Iako su mnogi očekivali kako će objaviti ostaje li ili odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, to se nije dogodilo..

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ŠTO SE DOGAĐALO U UTORAK?

Belgija je u utorak, u ranim jutarnjim satima po srednjoeuropskom vremenu, izbacila SAD s turnira pobjedom 4-1. Više o tome OVDJE

U drugoj utakmici dana umalo smo imali veliko iznenađenje. Argentina je sve do 78. minute gubila 2-0 od Egipta, činilo se kako će se svjetski prvaci oprostiti od turnira, ali Romero, Messi i Fernandez režirali su preokret. Više o tome OVDJE

U zadnjem dvoboju utorka, koji je krenuo u 22 po srednjoeuropskom vremenu, susreli su se Švicarska i Kolumbija. Više o tome OVDJE

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