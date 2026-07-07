Pred nama je prvi dan ovog Svjetskog prvenstva bez utakmica! Ostalo je na turniru osam najboljih, četvrtfinala kreću od četvrtka...
LIVE SP Prvi dan Svjetskog bez utakmica! Čeka se odluka Dalića
"Hrvatski nogometni savez još nije dobio službeni odgovor na žalbu koju je Hrvatska uložila na suđenje u utakmici s Portugalom", otkrio je gostujući u emisiji 'Otvoreno' na HRT-u glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak.
Zlatko Dalić gostovao je u utorak navečer u HRT-ovoj emisiji Americana. Iako su mnogi očekivali kako će objaviti ostaje li ili odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, to se nije dogodilo..
Belgija je u utorak, u ranim jutarnjim satima po srednjoeuropskom vremenu, izbacila SAD s turnira pobjedom 4-1. Više o tome OVDJE
U drugoj utakmici dana umalo smo imali veliko iznenađenje. Argentina je sve do 78. minute gubila 2-0 od Egipta, činilo se kako će se svjetski prvaci oprostiti od turnira, ali Romero, Messi i Fernandez režirali su preokret. Više o tome OVDJE
U zadnjem dvoboju utorka, koji je krenuo u 22 po srednjoeuropskom vremenu, susreli su se Švicarska i Kolumbija. Više o tome OVDJE