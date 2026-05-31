LIVE Španjolska - Hrvatska: Mini 'vatreni' traže prolaz skupine

Hrvatska U-17 danas igra ključnu utakmicu za prolazak skupine na Europskom prvenstvu u Estoniji. Nakon poraza od Belgije (2-0) i važne pobjede protiv domaćina Estonije (3-1), izabranici Marijana Budimira u posljednjem kolu skupine A izlaze na megdan najvećem favoritu skupine – Španjolskoj.

Španjolci su dosad pokazali zašto ih se svrstava među glavne kandidate za naslov. Otvorili su turnir uvjerljivom pobjedom protiv Estonije (4-1), a potom s minimalnih 1-0 svladali Belgiju i osigurali vodeću poziciju u skupini. Posebno su se istaknuli Abdou Kemo Badji i Ebrima Tunkara, dvojac koji je među najopasnijim igračima španjolske generacije.

S druge strane, Hrvatska je protiv Estonije pokazala potpuno drukčije lice nego u premijernom nastupu. Sjajnu utakmicu odigrao je Nik Žužić Škafar, koji je s dva pogotka bio predvodnik hrvatskog preokreta i održao nadu za polufinale živom. Kapetan Jona Benkotić također je bio među najistaknutijima.

Uoči posljednjeg kola Španjolska ima maksimalnih šest bodova, Belgija tri, Hrvatska tri, a Estonija je bez bodova. Hrvatska zato mora tražiti pozitivan rezultat protiv Španjolske i istovremeno pratiti rasplet dvoboja Belgije i Estonije. Budući da samo dvije najbolje reprezentacije prolaze u polufinale, svaki pogodak mogao bi biti presudan. Prvotno se gleda međusobni omjer, a Belgijci su u tom aspektu bolji od Hrvatske zbog prethodnog slavlja u 1. kolu.

Španjolska tradicionalno njeguje posjed lopte, strpljivu izgradnju napada i tehnički dominantan nogomet, dok je Hrvatska protiv Estonije pokazala da može biti vrlo opasna u tranziciji i nakon brzih izlazaka prema naprijed. Upravo bi disciplina u obrani i iskorištavanje prostora iza španjolske zadnje linije mogli biti hrvatski aduti.