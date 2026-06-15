LIVE Španjolska - Zelenortski O.: Europski prvak protiv nacije od pola milijuna ljudi. Evo sastava

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Na stadionu u Atlanti, aktualni europski prvaci i favoriti za naslov, Španjolci, otvaraju protiv Zelenortskih Otoka, nacije od svega pola milijuna stanovnika kojoj je ovo povijesni, prvi nastup na svjetskoj pozornici. Dok "La Roja" cilja na drugi naslov, za "Plave morske pse" sam dolazak u Ameriku je ostvarenje sna.

Najveća briga španjolskog izbornika Luisa de la Fuentea uoči turnira bio je status krilnih napadača Laminea Yamala i Nica Williamsa. Obojica su propustili završnicu sezone zbog ozljeda, no posljednje vijesti su ohrabrujuće. Vratili su se punim treninzima, a De la Fuente je potvrdio kako je tinejdžerska zvijezda Barcelone spremna za nastup, iako ga se ne očekuje u početnoj postavi.

​- Pratimo upute liječničkog osoblja iz Barcelone, njegovog kluba, kao i reprezentacije. Sve govori da je Lamine Yamal spreman za igru. Ne znamo koliko, to ovisi o razvoju utakmice, ali u idealnom je stanju da sutra zaigra.

Dodao je kako će Yamal vjerojatno dobiti "nekoliko minuta" s klupe. Očekuje se da će umjesto njega i Williamsa na krilima započeti Ferran Torres i Dani Olmo.

Za Zelenortske Otoke, otočnu državu uz obalu Afrike, ovo je dan za pamćenje. Treća su najmanja nacija koja se ikada kvalificirala na Svjetsko prvenstvo. Iako ih se uz debitanta Curaçao, koji turnir otvara protiv Njemačke, smatra najvećim autsajderom prvog kola, njihov put do Amerike zaslužuje poštovanje. U kvalifikacijama su bili ispred afričkog velikana Kameruna, a dvaput su stizali i do četvrtfinala Afričkog kupa nacija. Njihov izbornik Pedro Leitão Brito, poznatiji kao Bubista, poručio je da se njegova momčad ne namjerava samo braniti.

​- Vjerujem da će utakmica biti natjecateljska. Naša je želja igrati bez straha. Kada spominjemo identitet, govorimo o tome tko smo mi kao narod.

Očekuje se klasična utakmica napada protiv obrane. Španjolska će, predvođena jednim od najboljih veznih redova svijeta koji čine Rodri, Pedri i Fabián Ruiz, od prve minute preuzeti kontrolu nad posjedom i strpljivo tražiti pukotine u obrani suparnika. S druge strane, Bubista će najvjerojatnije postaviti svoju momčad u duboki obrambeni blok u formaciji 4-2-3-1. Ključ za Zelenortske Otoke bit će disciplina i organizacija, dok će se u napadu oslanjati na iskustvo kapetana Ryana Mendesa i brze kontranapade. Prognozirani sastav Španjolske uključuje Unaija Simóna na golu, obranu s Porrom, Cubarsíjem, Laporteom i Cucurellom, spomenuti vezni red te napadački trojac Torres, Oyarzabal i Olmo.

Utakmica počinje u 18 sati, a izvrani prijenos je na HRT-u 2 i HRTi.

