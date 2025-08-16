LIVE Spektakl u Rijadu: Hrgović najavio 'šetnju parkom', uskoro boksa s opasnim Adeleyeom

NAJAVA

Najbolji hrvatski teškaš, Filip Hrgović (33), vraća se u ring nakon uvjerljive pobjede nad Joeom Joyceom. Njegov sljedeći izazov na rasporedu je danas u Rijadu, gdje će rukavice ukrstiti s opasnim britanskim nokauterom Davidom Adeleyeom. Ova borba za Hrgovića predstavlja ključan korak u nastojanju da se vrati u sami vrh teške kategorije i osigura novu priliku za napad na svjetsku titulu.

Borba između Hrgovića i Adeleyea održat će se u Kingdom Areni u Rijadu, epicentru modernog boksa, kao dio prestižne priredbe pod nazivom "Esports World Cup Fight Week". Događaj predvodi okršaj teškaša između nadolazeće zvijezde Mosesa Itaume i iskusnog Dilliana Whytea, što jamči globalnu pozornost.

David Adeleye (28) britanski je teškaš koji ulazi u ring s impresivnim profesionalnim omjerom od 14 pobjeda i samo jednim porazom. Ono što ga čini posebno opasnim jest njegova nokauterska snaga - čak 13 od 14 pobjeda ostvario je prekidom, što mu donosi zavidan postotak nokauta od 93 posto.

Svoj jedini poraz doživio je u listopadu 2023. od Fabija Wardleyja, također u Rijadu. Ipak, Adeleye se uspješno vratio pobjedama, a u posljednjem meču osvojio je titulu britanskog prvaka protiv Jeamieja Tshikeve, iako uz kontroverznu odluku suca. Adeleye je svjestan da je autsajder, no pun je samopouzdanja.

Hrgović je odradio fantastičan kamp, pripremio se do maksimuma kao i uvijek te najavio da će ovaj meč biti "šetnja parkom". Hrvatski boksač veliki je favorit i sve osim pobjede Hrgovića bilo bi veliko iznenađenje (L. Tunjić, B. Trifunović)