Pogledajte snimku otvorenog treninga uoči FNC-a u Zagrebu

Regionalne MMA zvijezde, koje su se trebale boriti ovaj petak na Zrću, publici će se odlukom Stožera civilne zaštite predstaviti u Zagrebu, a dva dana uoči priredbe održale su otvoreni trening

<p>Priredba <strong>"Fighting Island"</strong> koja je trebala biti održana ovaj petak na otoku ispred kluba Noa na Zrću na Pagu prebačena je u Zagreb odlukom Stožera civilne zaštite. No Balkan će dobiti svoga "najopakijeg borca". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Igor Pokrajac analizira meč Bakočević - Trušček</strong></p><p>Treći event organizacije "Fight Nation Championship" na rasporedu je tako u dvorani American Top Teama, gdje su dva dana uoči spektakularne borbe <strong>Ivica Trušček</strong> i <strong>Vaso Bakočević</strong>, ali i ostatak društva s programa, održali otvoreni trening.</p><p>U kakvoj su formi momci s glavne borbe večeri, ali i Ivan Erslan, Francisco Croata Barrio, Adriana Vuković, Miloš Janičić i ostali, pogledajte u snimci na <strong>YouTube kanalu 24sata</strong>. Ulaznice za FNC3 i dalje su dostupne putem <a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-zagreb-american-top-team-1206589/performance.html" target="_blank">sustava Eventim</a>.</p><p>- Može na parkingu, može i u garaži, znam da bi i Ivica pristao. Potući ćemo se. Nema kod mene spremanja, tučnjava je tučnjava za mene. Tukao sam se od diskoteka pa do ovakvih eventova. Volio bih dobiti titulu BMF-a Balkana, ali ne mislim o tome ni o novcu. Ovdje sam da se osvetim za poraz prije sedam godina. Iskompleksiran sam lik i to ću napraviti - rekao je Vaso nakon kratkog treninga.</p>