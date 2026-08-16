LIVE Varaždin - Rijeka: Gosti se nadaju prekinuti crni, domaćini idu po pobjedu i sjajan učinak

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Nogometaši Varaždina večeras od 18.30 sati dočekuju Rijeku u 3. kolu HNL-a. Gostima s Kvarnera prošlog je vikenda bio odgođen derbi s Dinamom zbog europskih obveza obje momčadi. Rijeka je u četvrtak igrala uzvrat trećeg pretkola za Konferencijsku ligu, uspješno su savladali finski Ilves.

Domaća momčad uspješno je otvorila sezonu domaćeg nogometnog prvenstva, na otvaranju su pobijedili Hajduk (2-1), a onda u posljednjem kolu i Slaven Belupo (4-1).

Prvoligaš s Kvarnera, naime, u Baroknom Gradu nije pobijedio od studenog 2023., kad je bilo 2-0. Riječani su nakon toga u Varaždinu gostovali pet puta te imaju četiri poraza i jedan remi. Zanimljivo, u čak četiri od tih pet utakmica nisu zabiti niti jedan gol.