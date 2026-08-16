U 3. kolu HNL-a sastaju se Varaždin i Rijeka. Riječani nakon odgođenog derbija nastavljaju s domaćim prvenstvom te traže pobjedu u Varaždinu od 2023. Domaćini pak imaju dvije pobjede u dva kola
LIVE Varaždin - Rijeka: Gosti se nadaju prekinuti crni, domaćini idu po pobjedu i sjajan učinak
Varaždin (4-2-3-1): Silić - MAglica, Mladenovski, Punčec (C), Sikošek - Canjuga, Marina - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.
Rijeka (4-2-3-1): Todorović - Živković, Majstorović (C), Barco, Devetak - Pavić, Dantas - Gojak, Janković, Rukavina - Adu-Adjei.
Nogometaši Varaždina večeras od 18.30 sati dočekuju Rijeku u 3. kolu HNL-a. Gostima s Kvarnera prošlog je vikenda bio odgođen derbi s Dinamom zbog europskih obveza obje momčadi. Rijeka je u četvrtak igrala uzvrat trećeg pretkola za Konferencijsku ligu, uspješno su savladali finski Ilves.
Domaća momčad uspješno je otvorila sezonu domaćeg nogometnog prvenstva, na otvaranju su pobijedili Hajduk (2-1), a onda u posljednjem kolu i Slaven Belupo (4-1).
Prvoligaš s Kvarnera, naime, u Baroknom Gradu nije pobijedio od studenog 2023., kad je bilo 2-0. Riječani su nakon toga u Varaždinu gostovali pet puta te imaju četiri poraza i jedan remi. Zanimljivo, u čak četiri od tih pet utakmica nisu zabiti niti jedan gol.