Hajduk u trećem pretkolu igra protiv Žalgirisa, Rijeka protiv Ilvesa. Prije prvih utakmica doznat će i potencijalne suparnike u zadnjem kolu kvalifikacija. Prijenos je od 14 sati
LIVE Ždrijeb Konferencijske lige: Hajduk i Rijeka čekaju moguće suparnike, evo tko im prijeti
Uskoro će Rijeka i Hajduk saznati moguće protivnike ako pobijede Ilves, odnosno, Žalgiris.
Dinamo je doznao mogućeg suparnika u play-offu za ulazak u Ligu prvaka (norveški Viking), kao i potencijalnog protivnika u zadnjem kolu kvalifikacija za Europsku ligu ako ispadne od Kauno Žalgirisa ( ), a mjesto u ždrijebu u Nyonu u ponedjeljak imaju Hajduk i Rijeka. Radi se o ždrijebu play-offa Konferencijske lige koji počinje u 14 sati uz prijenos na službenim stranicama Uefe.
I jedni i drugi su nenositelji u ždrijebu. Mogući protivnici Rijeke, ako prođe Ilves, su:
pobjednik Bohemian - Midtjylland,
Monaco,
pobjednik Göteborg - Gent,
Brighton & Hove Albion ili
gubitnik Pafos - Salzburg.
Mogući protivnici Hajduka, ako prođe Žalgiris, su jedan od pet sljedećih parova:
gubitnik Jagellonia - Rangers,
pobjednik Debreceni - Kopenhagen,
gubitnik PAOK - Anderlecht,
Rakow - Hammarby ili
Ajax - Shelbourne.
Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.