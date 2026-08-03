LIVE Ždrijeb Konferencijske lige: Hajduk i Rijeka čekaju moguće suparnike, evo tko im prijeti

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Dinamo je doznao mogućeg suparnika u play-offu za ulazak u Ligu prvaka (norveški Viking), kao i potencijalnog protivnika u zadnjem kolu kvalifikacija za Europsku ligu ako ispadne od Kauno Žalgirisa ( ), a mjesto u ždrijebu u Nyonu u ponedjeljak imaju Hajduk i Rijeka. Radi se o ždrijebu play-offa Konferencijske lige koji počinje u 14 sati uz prijenos na službenim stranicama Uefe.

I jedni i drugi su nenositelji u ždrijebu. Mogući protivnici Rijeke, ako prođe Ilves, su:

pobjednik Bohemian - Midtjylland,

Monaco,

pobjednik Göteborg - Gent,

Brighton & Hove Albion ili

gubitnik Pafos - Salzburg.

Mogući protivnici Hajduka, ako prođe Žalgiris, su jedan od pet sljedećih parova:

gubitnik Jagellonia - Rangers,

pobjednik Debreceni - Kopenhagen,

gubitnik PAOK - Anderlecht,

Rakow - Hammarby ili

Ajax - Shelbourne.

Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.