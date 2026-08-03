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PRIJENOS IZ NYONA

LIVE Ždrijeb Konferencijske lige: Hajduk i Rijeka čekaju moguće suparnike, evo tko im prijeti

Piše Issa Kralj,
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LIVE Ždrijeb Konferencijske lige: Hajduk i Rijeka čekaju moguće suparnike, evo tko im prijeti
Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Hajduk u trećem pretkolu igra protiv Žalgirisa, Rijeka protiv Ilvesa. Prije prvih utakmica doznat će i potencijalne suparnike u zadnjem kolu kvalifikacija. Prijenos je od 14 sati

Prijenos ždrijeba gledajte OVDJE.

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KONFERENCIJSKA LIGA, ŽDRIJEB PLAY-OFFA 14.00 , NYON
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POČEO JE ŽDRIJEB

Uskoro će Rijeka i Hajduk saznati moguće protivnike ako pobijede Ilves, odnosno, Žalgiris.

NAJAVA

Dinamo je doznao mogućeg suparnika u play-offu za ulazak u Ligu prvaka (norveški Viking), kao i potencijalnog protivnika u zadnjem kolu kvalifikacija za Europsku ligu ako ispadne od Kauno Žalgirisa ( ), a mjesto u ždrijebu u Nyonu u ponedjeljak imaju Hajduk i Rijeka. Radi se o ždrijebu play-offa Konferencijske lige koji počinje u 14 sati uz prijenos na službenim stranicama Uefe.

I jedni i drugi su nenositelji u ždrijebu. Mogući protivnici Rijeke, ako prođe Ilves, su:

pobjednik Bohemian - Midtjylland,
Monaco,
pobjednik Göteborg - Gent,
Brighton & Hove Albion ili 
gubitnik Pafos - Salzburg.

Mogući protivnici Hajduka, ako prođe Žalgiris, su jedan od pet sljedećih parova:

gubitnik Jagellonia - Rangers,
pobjednik Debreceni - Kopenhagen,
gubitnik PAOK - Anderlecht,
Rakow - Hammarby ili
Ajax - Shelbourne.

Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.

Komentari 10

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