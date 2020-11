Liverpool je na vrhu! 'Redsi' su zgazili Leicester na Anfieldu

Dok Liverpool mirno krstari prvenstvom te je sad na vrhu zajedno s Tottenhamom, Arsenal muči muku. 'Topnici' su remizirali s Leedsom, a Nicolas Pepe glavom je udario protivnika u glavu

<p>U posljednjem susretu nedjeljnog programa 9. kola Premier lige Liverpool je na Anfieldu dobio Leicester s 3-0, te se bodovno izjednačio s vodećim Tottenhamom, oba kluba imaju po 20 bodova. </p><p> Zbog ozljeda i korona virusa trener Jürgen Klopp nije mogao računati na Trenta Alexandera-Arnolda, Joea Gomeza, Jordana Hendersona i Mohameda Salaha. Unatoč tome, "redsi" su nadigrali Leicester i mogli su i uvjerljivije slaviti. </p><p>Do vodstva su domaćini došli nakon kornera u 21. minuti, kada je stoper Leicestera <strong>Jonny Evans</strong> zabio autogol. Na 2-0 povisio je <strong>Diogo Jota </strong>u 41. minuti, koji je glavom zatresao mrežu nakon ubačaja lijevog braniča Andrewa Robertsona. Još jednom se pokazalo da je Diogo Jota odlično pojačanje, zabio je sedam golova u posljednjih šest utakmica.</p><p>I treći pogodak domaćini su postigli nakon kornera, i to 86. minuti. Ubacio je James Milner, a <strong>Roberto Firmino</strong> glavom pogađa za 3-0.</p><p>Iako su skoro cijelo drugo poluvrijeme imali igrača više nogometaši Leedsa su kod kuće odigrali 0-0 protiv Arsenala, koji je ove sezone neprepoznatljiv. "Topnici" su u 51. minuti ostali bez napadača<strong> Nicolasa Pépéa</strong>, koji je dobio crveni karton zbog nesportsko ponašanja jer je protivničkog igrača glavom udario u glavu.</p><p>Nogometaši Arsenala su na 11. mjestu tablice sa 13 bodova, a u zadnjih pet kola Premier lige zabili su samo jedan gol, i to u pobjedi protiv Manchester Uniteda 1-0.</p><p> Sheffield United je u nedjelju na domaćem terenu izgubio od West Hama s 0-1, a pobjednički pogodak zabio je Sébastien Haller u 56. minuti preciznim udarcem s vrha šesnaesterca. Tako je Sheffield United ostao na zadnjem mjestu prvenstvene ljestvice sa jednim bodom i tek četiri postignuta gola. A prošle sezone nakon 9. kola Sheffield United bio je deveti sa 12 bodova. </p><p> Pobjedom Evertona 3-2 na gostovanju kod Fulhama započeo je nedjeljni program 9. kola, a gostujuća momčad je na londonskom Craven Cottageu postigla sva tri pogotka u prvih 35 minuta. Dvostruki strijelac bio je Dominic Calvert-Lewin (1, 29), a jedan pogodak dodao je Abdoulaye Doucouré (35). Za Fulham su zabili Bobby Reid (15) i Ruben Loftus-Cheek (70). <br/> Everton je ovom pobjedom prekinuo niz od tri poraza i sa 16 bodova došao je do šestog mjesta. Fulham je ostao na četiri boda i na 17. poziciji, točno iznad zone ispadanja.</p><p> U ponedjeljak će 9. kolo biti zaključeno susretima Burnley - Crystal Palace, te Wolverhampton - Southampton.</p>