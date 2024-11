Liverpool koristi krizu Cityja: Pobjegao mu je na plus osam!

U susretu 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je na gostovanju pobijedio Southampton sa 3-2 pobjegavši Manchester Cityju na osam bodova prednosti.

Liverpool je iskoristio domaći poraz "Građana" od Tottenhama sa 0-4 i s tri boda osvojena protiv Southamptona sada bježi aktualnom prvaku osam bodova.

"Redsi" su se dobro namučili kako bi upisali pobjedu protiv "fenjeraša".

Liverpool je poveo u 30. minuti golom Dominika Szoboszlaija, no domaćin je izjednačio u 42. minuti preko Adama Armstronga. Napadač Southamptona je imao priliku zabiti iz kaznenog udarca, no Caoimkin Kelleher je obranio njegov udarac, međutim lopta se odbila do Armstronga koji iz drugog pokušaja nije promašio.

Foto: Paul Childs/REUTERS

U 56. minuti Mateus Fernandes je okreno rezultat, no Liverpol je u završnici susreta golovima Mohameda Salaha (65, 83-11m) iščupao pobjedu.

Liverpool sada vodi sa 31 bodom, osam više od Manchester Cityja, dok Chelsea, Arsenal i Brighton imaju po 22 boda. Southampton je posljednji sa svega četiri boda.

Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

Dodajmo i kako je Leicester nakon subotnjeg domaćeg poraza od Chelsea (1-2) uručio otkaz menadžeru Steveu Cooperu (44).

Cooper je vodio "lisice" od lipnja 2024. godine upisavši u 15 susreta tri pobjede, sedam poraza i pet remija.

Leicester je trenutačno na 16. mjestu sa 10 bodova, dva više od zone ispadanja.