Liverpool odao Kloppu veliko priznanje: Nikada u životu nisam bio u sličnoj prilici

Grad Liverpool dodijelio je veliko priznanje njemačkom strategu Jürgenu Kloppu, treneru nogometnog kluba iz tog grada, tako što ga je proglasio počasnim građaninom Liverpoola.

Najveće gradsko priznanje 55-godišnji njemački stručnjak je primio na svečanosti u gradskoj vijećnici, a u znak svega što je napravio u klubu od dolaska 2015. godine. Kulminacija njegovog rada bila je osvojena Liga prvaka 2019. godine, kao i naslov prvaka Premier lige sezonu poslije. Uz primljenu plaketu „Freedom of the City of Liverpool“ Klopp je priznao.

Foto: PETER POWELL

- Nikada u životu nisam bio u sličnoj prilici. Volim tradiciju, volim ovakve događaje, ali ne da sam ja u središtu svega. Unatoč tome moram priznati da sam baš uživao u svemu, pogotovo u dirljivim govorima - rekao je njemački strateg.

Inače, prije Kloppa samo je jedan stranac u povijesti primio ovu nagradu grada Liverpoola i bio je to Nelson Mandela, nekadašnji predsjednik Južnoafričke republike i borac za rasnu ravnopravnost.

