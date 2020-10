Mamić: Možemo egzistirati u grupi; Livi: Nitko nije favorit

Nogometaši hrvatskog prvaka nisu prezadovoljni ždrijebom koji im je donio CSKA, Feyenoord i Wolfsberger, ali moglo je, kažu, i gore. Dva najbolja kluba idu u šesnaesetinu finala

<p><strong>Dinamo</strong> nije previše pomazila sreća u ždrijebu grupne faze Europske lige, a Rijeku je - još manje. "Modri" će do europskoga proljeća pokušati doći u društvu moskovskog <strong>CSKA</strong> našeg Nikole Vlašića, <strong>Feyenoorda</strong> i <strong>Wolfsbergera</strong>, bivšeg kluba Nenada Bjelice, u skupini K.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci slave u Rumunjskoj</b></p><p>Hrvatski prvak bio je drugi nositelj u ždrijebu, a za drugo mjesto mogao bi se boriti s Feyenoordom, koji je prije šest godina u skupini EL-a igrao - s Rijekom. I tada je pao na Kantridi uz hat-trick Andreja Kramarića.</p><p>- Dobili smo dobru grupu, kompetitivnu, atraktivnu grupu velikih imena - rekao je trener Zoran Mamić i secirao sva tri protivnika:</p><p>- CSKA je sjajna momčad, najveći konkurent Zenitu i ovaj je prijelazni rok jako uložio u pojačanja u momčad. Klub koji se uspije oduprijeti silnim ponudama za našeg Vlašića pokazuje o koliko se snažnoj momčadi radi i neugodnom protivniku.</p><p>- Feyenoord? Klub bogate tradicije i velikih rezultata, vodi još veći trener Dick Advocaat s enormnim iskustvom, preko 70 godina ima i bezbroj europskih utakmica iza sebe: europskih, reprezentativnih i inih. Imamo tamo i Željka Petrovića koji dobro poznaje situaciju u hrvatskom nogometu, odnosno u Dinamu tako da neće biti skrivanja.</p><p>- Protivnik kojega najmanje poznam su Austrijanci, ne zato što nismo pratili ni gledali što se događa oko nas, nego jednostavno je to momčad koja ipak nema neku veliku tradiciju u europskim natjecanjima. Ali u Austriji radi sjajne rezultate i došla je do ovog nivoa, treba je apsolutno respektirati i biti maksimalno ozbiljan.</p><p>- Ždrijeb nije lagan. Riječ je o ozbiljnim i trofejnim momčadima iz Rusije i Nizozemske te austrijskim predstavnikom koji će sigurno biti tvrd orah. Idemo korak po korak, valjda se i nas nešto pita u ovoj grupi - rekao je kapetan <strong>Arijan Ademi</strong>.</p><p>Dinamo je pretprošle sezone osvojio grupu s Fenerbahčeom, Spartak Trnavom i Anderlechtom, a čini se kako je i ova grupa po kvaliteti tu negdje.</p><p>- Moglo je biti i bolje, ali i puno teže. Mislim da se sa svim protivnicima može igrati. Nitko u skupini nije izraziti favorit i tu vidim priliku za Dinamo - rekao je <strong>Dominik Livaković</strong>.</p><p><strong>Petar Stojanović</strong> također vjeruje u prolazak skupine.</p><p>- Ždrijeb nije lagan, ali teško se moglo pogoditi da baš sve bude idealno. Respekt svim protivnicima, ali imamo vjere u sebe i svoju snagu. Optimist sam - rekao je Slovenac.</p><p>- Mi želimo u ovih 17 dana do kraja prijelaznog roka pojačati kvalitetu naše momčadi, ojačati se i konsolidirati, skautirati najbolje moguće te protivnike. Vidjet ćemo koja će nam utakmica doći prva - rekao je Mamić i otkrio:</p><p>- Dva protivnika gledat ćemo već ovaj vikend uživo, Austrijance i Nizozemce. Nažalost, CSKA igra daleko, u Uralu i nije jednostavno organizirati putovanje do tamo. Ali ćemo i njih skautirati i pratiti što se događa, način kako igraju, pokušati se pripremiti da se što bolje predstavimo, da napravimo što bolji rezultat, da razveselimo naše navijače. Siguran sam da Dinamo može jako dobro egzistirati u ovoj grupi.</p><p>Rijeka će u skupini F igrati s talijanskim Napolijem, španjolskim Real Sociedadom i nizozemskim AZ Alkmaarom.</p>