<p><strong>Dinamo </strong>nakon dva kola Europske lige ima dva boda. Drugi je put odigrao 0-0. Bod je velik, igra je mogla biti i puno bolja. Za tjedan dana u Maksimiru gostuje Wolfsberger. Sad slijede dvije utakmice s Austrijancima. Dobra je stvar što Dinamo u dvije utakmice nije dobio ni gol u Europi, ali nije ga ni zabio. Napad će morati bolje.</p><p><strong>Dominik Livaković - </strong>8 - CSKA je imao sedam udaraca u okvir gola, a Livi je sve sjajno obranio. Opet je bio najbolji na terenu. Sjajnim je obrana doslovno izluđivao suigrača iz reprezentacije Nikolu Vlašića i njegove suigrače. Odličan, maestralan je bio Livaković. Svakom utakmicom pokazuje svoju klasu, bilo je tako i u Moskvi. Bravo za Dominika. </p><p><strong>Petar Stojanović -</strong> 6 - Opet je imao nekoliko loših procjena, slabih intervencija, pogotovo u prvome dijelu, ali kako je utakmica odmicala bio je bolji.</p><p><strong>Rasmus Lauritsen - </strong>7- Danac je bio ponajbolji igrač Dinama u ovoj utakmici. On je iz susreta u susret sve bolji. Pokupio je neke bitne lopte, izbacio iz kaznenog prostora, blokirao, dobivao duele. </p><p><strong>Dino Perić -</strong> 7 - Ovo mu je bila treća utakmica za prvu momčad nakon povratka. Iza njega je teška ozljeda, iznenadio je Zoran Mamić njegovim postavljanjem, ali je pogodio. Ovakav će Perić sigurno biti veliko pojačanje za hrvatskog prvaka u nastavku sezone. U većini je situacija bio jako siguran. Bravo za njega, podsjetio na sjajne partije prije ozljede prednjeg križnog ligamenta. </p><p><strong>Joško Gvardiol </strong>- 7 - Opet je Joško bio na boku, malo je ove sezone na stoperu, malo na boku. Sjajno je zaustavio jednu kontru ruske momčadi, da nije, Ejuke bi išao sam na Livakovića. Pokušavao i u napadu, zamalo je zabio gol. U obrani u većini situacija siguran. Ponovno je bio jako dobar.</p><p><strong>Arijan Ademi -</strong> 6 - Nije to bila jedna od onih njegovih utakmica, kapetan može puno bolje od ovoga. To zna i sam. Odradio je svoje klasične dionice u veznom redu, dobar, ali može i više, to znamo.</p><p><strong>Bartol Franjić - </strong>6,5- Jedno je vrijeme bio zadužen za Nikolu Vlašića, to je bio najteži zadatak na ovoj utakmici. Prije 20-ak dana igrao je za Dinamo II, zatim protiv Gorice u HNL-u i vjerojatno nije mogao sanjati da će početi ovu utakmicu. Vlašić je par puta pobjegao, ali Bartol je na trenutke odrađivao dobar posao. U završnici sjajno presjekao loptu u opasnoj akciji Rusa. </p><p><strong>Lovro Majer -</strong> 6,5 - Lovro je bio na desnoj strani, nije to njegova pozicija, ali se mora reći da je odradio odličan posao. Na početku utakmice poslao je loptu s "očima" Oršiću. Bila bi to genijalna asistencija za gol, ali Mislav nije dobro primio loptu. Majer je ove sezone ponajbolji dinamovac. </p><p><strong>Luka Ivanušec - </strong>5,5 - Jedna lopta mu je bila presječna, bila je to ogromna pogreška. Premalo je Luke bilo u igri, pokušavao je, puno zujao, ali nije bio konkretan. Imao i jednu priliku, ali je loptu poslao nebu pod oblake. Mora puno bolje.</p><p><strong>Mislav Oršić - </strong>6- Morao je bolje primiti onu loptu na početku utakmicu, da ju je primio, Dinamo bi poveo, CSKA bi bio šokiran. Šteta, baš šteta. Samo da ju je malo bolje primio. Nakon toga je imao i odličan udarac. Trudio se, trčao gore-dolje. Samo da je bio malo koncentriraniji na početku utakmice. I na kraju, naravno, lošim je dodavanjem upropastio potencijalno veliku priliku.</p><p><strong>Bruno Petković -</strong> 5,5 - Nije to bila njegova večer, zbog truda i zbog borbe, ponekad s trojicom i četvoricom igrača, mu možemo dati pola ocjene više, ali u svemu ostalom Bruno nije bio pravi. Protiv Feyenoorda je ulaskom pokrenuo Dinamo, a sad je protiv CSKA zakazao. Dojam je da je previše petljao u nekim situacijama, svjestan je toga i Petković.</p><p><b>Mario Gavranović od 66. minute - </b>6 - Mario nije imao previše prilike, nije dobio previše dobrih lopti. Bio je dosta usamljen, ali odradio je ono što se od njega tražilo nakon ulaska.</p><p><b>Kristijan Jakić od 66. minute - </b>6 - Odradio je jako dobrih pola sata nakon ulaska u igru. Protiv Feyenoorda je zakazao, ali sad je popravio svoj dojam. Siguran u vezi, pokušavao i naprijed. Prekršaj nad Vlašićem i njegov žuti karton su možda spriječili gol.</p><p><b>Lirim Kastrati od 81. minute - </b>igrao premalo za ocjenu</p><p><strong>Sadegh Moharrami od 93. minute</strong> - igrao premalo za ocjenu</p>