<p>U <strong>Dinamu </strong>je <strong>Mario Gavranović</strong> u sezonu krenuo briljantno, a na isti je način nastavio u dresu švicarske reprezentacije. Prvo je zabio sadašnjem suigraču <strong>Dominiku Livakoviću,</strong> a onda i dva komada bivšem suigraču <strong>Manuelu Neueru.</strong></p><p>- Nisam s Livijem puno pričao nakon utakmice sa Hrvatskom, ali neka se pazi. Sigurno ću ga ‘bocnuti’ nekoliko puta na idućim treninzima - nasmijao se dobro raspoloženi Gavro, koji se u srijedu iz Njemačke, nakon utakmice Lige nacija, vratio u <strong>Zagreb.</strong></p><p>Doma ga je dočekala supruga Anita i kćerkica Leonie, koja sad ima 17 mjeseci.</p><p>- I ona ima tatin dres iz Dinama s brojem 11 - govori nam Gavro, koji je odigrao strašnu utakmicu protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu. Nijemcima je u remiju 3-3, zabio prvi i treći gol. Prvi glavom, a drugi nogom.</p><p>- S Neuerom sam godinu i pol dana bio u Schalkeu. Pa već tada se vidjelo kako će to biti strašan golman. Bili smo u dobrim odnosima tada i drago mi je da sam ga sad vidio. Srdačno smo se pozdravili, a onda sam mu zabio dva gola. Zabio sam dva komada najboljem golmanu na svijetu, naravno da smo zbog toga jako sretan - dodao je Gavranović.</p><p>Za reprezentaciju je, dakle, u dvije utakmice zabio tri gola, a za Dinamo je na početku sezone zabio pet komada. Četiri u HNL-u i jedan u<strong> Europskoj ligi Flori.</strong></p><p>Golmanu Flore, Livakoviću i Neueru je zabio glavom. To je njegova specijalnost.</p><p>- Uvijek sam puno pažnje u karijeri davao igri glavom. Tako je i danas. Posebno radim na tom segmentu igre i eto, od posljednja četiri gola, tri sam dao glavom - rekao je Gavranović, koji je povratnik u Dinamo.</p><p>Bio je otpisan na kraju prošle sezone, klub s njim nije potpisao novi ugovor. Otišao je krajem lipnja iz Maksimira, a vratio se nakon manje od mjesec dana. Sportski direktor i trener Zoran Mamić s Gavrom je dogovorio novu suradnju i on je potpisao ugovor na tri godine.</p><p>- Tražio sam novi klub, zvali su me neki klubovi, ali sretan sam što je sve završilo mojim povratkom u Maksimir. Zbog sve situacije oko korone s Dinamom nije bio dogovoren nastavak suradnje, ali eto, nakon par tjedana sam opet bio tu - kaže Gavro.</p><p>Njegov povratak u Maksimir je pun pogodak. Pet golova, asistencije, odlične partije, a protiv Flore se i nije mogao sjetiti gola. Dobio je jak udarac u glavu, imao je blaži potres mozga.</p><p>- Došao sam do Petka i pitao ga jesam li igrao prvo poluvrijeme. Nisam se mogao sjetiti jesam li bio u igri, a kamoli da sam zabio. Jedino čega sam sjećao u tom trenutku je bilo to da sam većoj jednom bio u takvoj situaciji. Igrao sam Zürich, dobio sam jak udarac i na terenu i ničega se nisam mogao sjetiti. Sad kad sam opet dobio sličan udarac, sjetio sam se te prve situacije - opisao je trenutke protiv Estonaca napadač Dinama.</p><p>Nasreću, sve je ubrzo bilo u redu. Nakon nekog vremena je Mario počeo normalno komunicirati i sjetio se svega. Propustio je trening dan poslije, ali je već tri dana nakon Flore zaigrao u Varaždinu.</p><p>Protiv Flore je u Maksimiru Zoran Mamić zaigrao s Gavranovićem i Petkovićem u vrhu napada. Pokazalo se to jako dobrim rješenjem.</p><p>- Mi smo slični igrači, Bruno je jako lucidan, on baš zna dati loptu na pravi način. Kad god smo skupa na terenu, izgleda jako dobro.</p><p>Itekako smo dobar tandem i vjerujem da kad god budemo igrali skupa u napadu, da će to biti dobro za momčad - uvjeren je Gavro.</p><p>Za njega je listopad počeo sjajnom, golom protiv Flore, a nastavio se golovima u dresu reprezentacije. Već u subotu Dinamo u Maksimiru dočekuje Goricu, a pet dana kasnije u prvome kolu Europske lige u Maksimir dolazi veliki Feyenoord.</p><p>- Skupina je jaka i neugodna, ali mi smo u Europi pokazali kako se dobro nosimo sa svima. Tako će vjerujem biti i u ovoj skupini. Naravno da vjerujem da ćemo proći dalje - optimističan je sjajni napadač Zagrepčana.</p><p>A Livaković neka se pazi ovih dana, Gavranović je najavio da će ga zezati. Istina, obranio je Mariju jedan zicer, ali mu je ovaj svejedno sjajno zabio par minuta kasnije.</p>