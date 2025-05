Ljubavi Andrea Agassija: Steffi je slomilo pismo, imao i aferu s 28 godina starijom: 'Što onda?'

Paralelno s blistavom karijerom Andrea Agassija (55), osmerostrukog osvajača Grand Slama, odvijao se i buran, često javnosti izložen ljubavni život. Od veza s holivudskim zvijezdama koje su punile novinske stupce do mirne luke koju je pronašao s teniskom kraljicom, Agassijev put do bračne sreće bio je sve samo ne pravocrtan. Njegove romanse s Barbrom Streisand (83), turbulentan brak s Brooke Shields i, konačno, skladan brak sa Steffi Graf, ispisale su poglavlja dostojna holivudskog scenarija.

Prvi feljton Agassi pročitajte OVDJE, a drugi OVDJE.

Barbra Streisand

Prije nego što je svijet upoznao Agassija kao supruga i oca, mladi teniski lav je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća plijenio pažnju ne samo svojim igrama, već i vezama. Nakon kratke romanse s Wendi Stewart, Agassi je 1990. godine započeo vezu koja je šokirala mnoge, s legendarnom pjevačicom i glumicom Barbrom Streisand (83). Razlika od 28 godina između njih dvoje bila je glavna tema tabloida, no Agassija to, čini se, nije previše brinulo. U svojoj autobiografiji "Open", napisao je:

- Slažemo se da smo dobri jedno za drugo, pa što ako je ona 28 godina starija? Simpatični smo si, a javna buka samo dodaje začin našoj vezi. Čini našu prijateljsku vezu zabranjenom, tabuom, još jednim dijelom moje sveukupne pobune.

Tribeca Film Festival - New York | Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Streisand je u svojim memoarima "My Name is Barbra" otkrila da je za Agassijevo divljenje saznala prije nego što je uopće znala tko je on. Nakon što joj je čestitao na uspjehu filma "Gospodar plime", razgovarali su dva sata. Iako ga tada još nije vidjela, kasnije ju je privukao jer je bio "zgodan i imao dobre zube!"

Njihova veza bila je pod stalnom lupom javnosti, a par se morao dovijati kako bi pronašao trenutke privatnosti. Streisand je čak otkrila da se Agassi jednom prilikom sakrio u prtljažnik automobila kako bi neopaženo došao na večeru s njom. Unatoč intenzitetu i medijskoj pažnji, veza nije dugo potrajala te su se razišli u prijateljskim odnosima.

Brooke Shields

Godine 1993. Agassi je upoznao glumicu Brooke Shields (59), jednu od najljepših žena svijeta. Njihova veza brzo je postala javna, a par se vjenčao 1997. godine. Međutim, brak koji je djelovao kao spoj iz snova, bio je daleko od idiličnog. Oboje su kasnije priznali da su znali da je brak pogreška i prije nego što je započeo. Razveli su se 1999. godine, nakon samo dvije godine braka.

U svojim memoarima, Shields je iznijela neke teške optužbe na račun bivšeg supruga. U knjizi "Brooke Shields is Not Allowed to Get Old", napisala je:

- Drago mi je da nikada nisam zatrudnjela s prvim mužem jer bi to bila katastrofa. Kad smo se razvodili, to je vrlo jasno dao do znanja.

Tvrdila je i da je Agassi često potpirivao njezine nesigurnosti vezane uz izgled. Navodno, na njezino pitanje: "Hoćeš li me i dalje voljeti ako budem velika i debela?", odgovorio je:

- Previše te volim da bih dopustio da postaneš velika i debela.

Foto: Eduardo Munoz

Agassi je u svojoj autobiografiji "Open" vjenčanje sa Shields također nazvao pogreškom. U knjizi je priznao i da se tijekom tog razdoblja borio s ovisnošću o kristalnom metanfetaminu, što je dodatno bacilo sjenu na njihovu vezu. Shields je u svojoj ranijoj knjizi "There Was a Little Girl" napisala kako je bila "nevjerojatno nesvjesna" njegove ovisnosti. Na njezine tvrdnje iznesene u kasnijim memoarima, Agassi je reagirao diplomatski, izjavivši za US Weekly:

- Uvijek sam joj želio sve najbolje... Na kraju dana, ljubav pobjeđuje i ja se trudim voljeti svakoga.

Zanimljiv detalj iz tog perioda, koji je kasnije dobio gotovo proročansko značenje, jest da je Shields, uoči vjenčanja s Agassijem, na hladnjak zalijepila fotografiju nogu Steffi Graf (55), motivirana izgledom "savršenih" nogu njemačke tenisačice. Malo je tko tada slutio da će upravo Graf postati Agassijeva najveća ljubav.

Steffi Graf

Ljubavna priča Andrea Agassija i Steffi Graf jedna je od onih koje nadahnjuju i pokazuju da se srodne duše ponekad pronađu na najneočekivanijim mjestima, čak i nakon godina čekanja i promašenih veza. Agassi je bio zaljubljen u Steffi Graf još od 1991. godine, kada ju je prvi put vidio u jednom televizijskom intervjuu tijekom Roland Garrosa.

- Bio sam zapanjen, zaslijepljen njezinom nenametljivom gracioznošću, njezinom prirodnom ljepotom - napisao je u svojoj autobiografiji.

Pokušao joj je poslati poruku nakon tog turnira, ali nije dobio odgovor. Prilika za formalno upoznavanje pružila im se 1992. godine na Wimbledonu, gdje su oboje osvojili titule. Agassi je bio nestrpljiv da prisustvuje tradicionalnom Wimbledon balu, znajući da pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji tradicionalno zajedno plešu. Čak je kupio i smoking u Harrodsu za tu prigodu. Međutim, na njegovo veliko razočaranje, ples pobjednika te je godine bio otkazan, navodno jer su se igrači bunili prethodnih godina. Graf je kasnije u šali priznala za BBC:

- Jako sam se trudila da ga otkažu. Nikada nisam naučila plesati na pravi način... Nisam se tome radovala u tom smislu.

Foto: JPA/PRESS ASSOCIATION

Iako nije bilo plesa, Agassi i Graf su se formalno upoznali i pozirali s trofejima.

- Kažem joj: "Stvarno bih volio razgovarati s tobom jednom prilikom". Ona ne odgovara. Samo se osmjehne, zagonetnim osmijehom, i ne mogu reći je li sretna zbog onoga što sam upravo rekao, ili nervozna - prisjetio se Agassi.

Godine čekanja i ponovno spajanje

Prošlo je nekoliko godina prije nego što se romansa između dvoje teniskih velikana rasplamsala. Graf je od 1992. do 1999. bila u vezi s vozačem utrka Michaelom Bartelsom, dok je Agassi, nakon veze sa Shields, bio u braku s njom. Sudbina ih je ponovno spojila 1999. godine, nedugo nakon što je Agassijev brak sa Shields okončan. Na Agassijev zahtjev, njegov trener dogovorio je s trenerom Steffi Graf zajednički trening tijekom turnira u Key Biscayneu na Floridi. Graf se prisjetila za ABC News:

- Razgovarala sam sa svojim trenerom i... bilo je kao, "Zašto on želi trenirati sa mnom?". On je rekao, "Što ti misliš?". Dodala je kako je bila zbunjena jer je on bio oženjen (nije znala da se razvodi), a ona je imala dečka.

Nakon treninga, Graf je u hotelskoj sobi pronašla buket ruža i pismo od Agassija. Zaljubljeni Agassi počeo je "kovati planove" kako bi osvojio njezino srce, šaljući joj ogromne bukete ruža i čak vježbajući razgovor sa svojim trenerom prije nego što ju je nazvao da je pozove na spoj.

Ključni trenutak dogodio se tijekom leta za London između Roland Garrosa i Wimbledona. Agassi je od jelovnika u avionu napravio rođendansku čestitku za Graf. Nakon što joj ju je predao, nazvala ga je, a Agassi je iskoristio priliku za posljednji pokušaj udvaranja:

- Moram ti reći, samo moram reći prije nego što nastavimo dalje, da mislim da si prelijepa. Poštujem te, divim ti se i apsolutno bih volio da te bolje upoznam. To je moj cilj. To je moja jedina agenda.

Foto: SVEN SIMON

Brz razvoj romanse i tiho vjenčanje

Od tog trenutka, stvari su se odvijale munjevitom brzinom. Graf je prekinula vezu s Bartelsom i nedugo zatim objavila povlačenje iz profesionalnog tenisa; Wimbledon te godine bio je njezina posljednja pobjeda u karijeri. U rujnu, nakon što je njihova veza dospjela na naslovnice, Graf se preselila u Agassijev dom u Las Vegasu.

Vjenčali su se 22. listopada 2001. godine u dvorištu njegove kuće, "bosi i u trapericama", pred sucem i s majkama kao jedinim svjedocima. Umjesto vjenčanog prstenja, koristili su vezice od stare rafije koje je Graf pronašla u ladici. Agassi je za Forbes India izjavio da je trenutak kada je Graf pristala udati se za njega bio "najviša točka" njegova života, dodavši:

- Nju je bilo najteže osvojiti... kada Steffi Graf kaže da, to je najbliže dolasku na cilj.

Samo četiri dana nakon vjenčanja, par je otvorio novo poglavlje, dočekavši sina Jadena Gila. Kći Jaz Elle rođena je 2003. godine. Agassi je u svojoj knjizi otkrio da su se on i supruga, kao i sa sinom, potajno zavjetovali da Jaz neće igrati tenis. Iako njihova djeca nisu krenula stopama roditelja teniskih legendi (Jaden igra bejzbol), Andre i Steffi ističu da je odgoj djece "njihova najveća radost i najveća briga".

Foto: SVEN SIMON

Zanimljivo je da, prema Agassijevim riječima, njihova djeca nikada nisu imala trenutak spoznaje da su im roditelji slavni. Jednostavno su s vremenom počeli shvaćati zašto im ljudi prilaze u trgovinama.

- Prođete kroz cijelu fazu u kojoj oni govore: "Pa, ovo nema smisla da ljudi prilaze kao da je to velika stvar". A onda počnu shvaćati zašto je to velika stvar - rekao je Agassi za People.

Dodao je da jedna od prednosti slave za njihovu djecu jest što su mogli zaviriti iza kulisa i shvatiti da život bogatih i slavnih "nije baš sve". Agassi i Graf, koji su proslavili 23. godišnjicu braka, žive relativno mirnim i privatnim životom, posvećeni humanitarnom radu kroz svoje zaklade te povremenim egzibicijskim mečevima. Na pitanje o tajni uspješnog braka, Agassi je za Independent.ie rekao:

- Mi smo dvoje pojedinaca koji su živjeli pune živote i ne reagiramo jedno na drugo, mi odgovaramo jedno drugome.

Za Graf, ključni su "poštovanje i humor". Njihova duboka povezanost bila je očita kada je Agassi govorio na Grafinoj inauguraciji u Žensku tenisku kuću slavnih 2004. godine. Opisujući suprugu kao "najveću osobu" koju je ikada upoznao, rekao je:

- Provela si mnogo godina svog života natječući se, ali ovdje gdje stojimo, u ušima tvoje djece i trenutačno u mom srcu, ti nemaš suparnika.

Foto: Frank Molter/DPA

Emotivna Graf odgovorila je:

- Tenis je bio putovanje, a najbolji dio tog putovanja je što me doveo do tebe. Zauvijek ću biti zahvalna na tome.

Danas, ovaj teniski par uživa i u zajedničkom igranju pickleballa, ali, kako kaže Graf, uvijek preferiraju biti na istoj strani terena. Ljubavni život Andrea Agassija bio je poput uzbudljivog meča s neočekivanim preokretima, odbljescima glamura i trenucima ranjivosti. Kroz veze koje su intrigirale javnost i brak koji se raspao pod svjetlima reflektora, Agassi je tražio onu pravu povezanost. Pronašao ju je u Steffi Graf, ženi koja nije samo dijelila njegovu strast prema tenisu, već i životne vrijednosti.