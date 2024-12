Ljubavnica Cityjeve zvijezde je zavapila: 'Nema isprika. Naš sin počinje shvaćati zašto ga nema'

Kyle Walker (34), branič Manchester Cityja i član engleske reprezentacije, nalazi se u središtu privatnih i profesionalnih izazova. Walker je otac dvoje djece, četverogodišnjeg Kaira i jednogodišnje Kinare, koje ima s Lauryn Goodman (33), bivšom natjecateljicom popularnog reality showa Love Island. Osim toga, sa suprugom Annie Kilner (31) ima još četvero djece, a izvanbračne aktivnosti značajno su narušile njihov brak.

Unatoč tome što pruža financijsku potporu Goodman kako bi mogla odgajati njihovu djecu, Walkerov pokušaj da spasi brak doveo je do situacije u kojoj nije prisutan u odgoju vlastite djece. Ta distanca posebno pogađa Kaira, koji sve više primjećuje izostanak oca.

Goodman je u razgovoru za Closer istaknula svoje nade za obnovu odnosa između Walkera i djece.

- Nadam se da će im se njihov tata vratiti i nastaviti graditi svoj odnos s njima. Nadam se za Kyleovo dobro da će to biti prije nego kasnije, jer Kairo sada počinje shvaćati. Pita za svog tatu i počinje shvaćati da je to možda njegov izbor da ne bude s njim. Uvijek kažem da je tata zauzet igranjem nogometa, ali on više ne vjeruje mojim izgovorima - izjavila je i dodala:

- Nadam se da svi možemo ići naprijed i učiniti ono što je ispravno za našu djecu. Imam vjeru i nadu da ćemo obnoviti odnos za dobrobit Kaira i Kinare, jer na kraju dana, mi zajedno dijelimo dvoje divne djece, a život je jednostavno prekratak.

Priznala je kako je prošla godina bila iznimno zahtjevna zbog medijskih naslova u Engleskoj koji su navodili kako Kilner od braniča traži basnoslovnu svotu novca.

- Ova prošla godina bila je vrlo teška. Ludo je pomisliti da u ovo doba prošle godine rastanak nije mi bio ni u primisli. Dogovorili smo se da to riješimo privatno za djecu, ali nije bilo tako. Bilo je emocionalno iscrpljujuće i teško mi je podnijeti promjenu za djecu.

Posebno ju pogađa Kairovo tugovanje za ocem...

-Najteže je kad Kairo plače za svojim tatom. Ne znam što bih rekla jer ne želim reći ništa negativno o njegovom tati. Nema isprika, djeca su nevina i trebaju biti na prvom mjestu - zaključila je.

Walker, koji ove godine ima sve više probleme na terenu i izvan njega, suočava se i s neizvjesnostima vezanim uz svoju budućnost u Manchester Cityju. Pojavile su se spekulacije o njegovom mogućem transferu u saudijsku ligu. Upravo je on označen kao jedna od vodećih krivaca za crni niz Cityja koji je u posljednjih deset utakmica izgubio sedam.