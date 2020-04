Ljubičić briljira i u šahu: Ljubo je remizirao s petim na svijetu!

Bio je sjajan tenisač, fantastičan je trener, a briljira i u šahu. Ma Hrvat Ivan Ljubičić (41) može baš sve! Ljubo se umirovio još 2012. godine i posvetio se trenerskom poslu.

Već nekoliko godina pod svojom palicom drži legendarnog Rogera Federera. Tenis se ne igra već dva mjeseca zbog korona virusa, a ta bi stanka mogla potrajati barem još dva mjeseca. Ivan je iskoristio to vrijeme kako bi usavršio svoje vještine u nekim drugim hobijima, a jedan od njih je i šah gdje je pokazao visoku razinu znanja.

Foto: HANDOUT

Peti šahist svijeta Francuz Maxime Vachier-Lagrave organizirao je online simultanku u kojoj je sudjelovao nekoliko ljudi, a među njima i naš Ljubičić. Uspio je odoljeti svim napadima i izvukao je remi protiv Francuza koji bi se trebao sučeliti s Magnusom Carlsenom za naslov Svjetskog prvaka.

I got lucky multiple times. I thank @Vachier_Lagrave for giving me an opportunity to play against him and being so kind. I hope wins the candidates and I will then consider preparing him for @MagnusCarlsen 🤣🤣🤣 https://t.co/c90w4m3oNI