Ljubičić nakon odlaska iz Dinama: Sretan sam što me htio tako veliki klub poput AEK-a...

Ljetos je zajedno s ostalim igračima Dinama tugovao nakon ispadanja iz Lige prvaka, a sada se priključio toj istoj momčadi koja je 'modrima' uništila snove.

Robert Ljubičić se u srijedu poslijepodne nasmijan i sretan pojavio na aerodromu u Ateni pa u međuvremenu riješio sve formalnosti i potpisao s AEK-om do 2029. godine. Napustio je Dinamo nakon godinu i pol dana i ovim transferom im donio oko četiri milijuna eura.

Hrvatski prvak prvotno ga nije htio prodati, ali sam igrač je forsirao odlazak jer je bio nezadovoljan minutažom i ulogom u momčadi, a Grci su mu obećali vrlo važnu ulogu i to u veznom redu, što mu je primarna pozicija, ali ju je na Maksimiru najmanje igrao. Na kraju ga je Dinamo prodao klubu s kojim prošlog ljeta nije bio u najboljim odnosima nakon tučnjave u Ateni i smrti grčkog navijača.

A kako se novi igrač grčkog kluba osjeća nakon ovog transfera?

- Bio sam sretan kad sam saznao za interes tako velikog kluba poput AEK-a. Kad se takav klub zanima za tebe, onda znaš da si dobar igrač. Želio sam doći i samo sam tražio kojim ću letom stići ovdje. Jako sam ponosan i sretan što je ova priča zaključena - rekao je Ljubičić za klupsku stranicu nakon potpisa.

Dinamo i AEK su ljetos se susreli u trećem pretkolu Lige prvaka, a Grci su prošli dalje nakon infarktne završnice na OPAP Areni. Ljubičić se prikazao u jako dobrom svjetlu i zabio gol u Ateni. Tada je svom novom klubu zapeo za oko.

AEK je bio jako težak protivnik. Bile su to dvije jako teške utakmice. Kad me AEK pozvao, znao sam kakav nogomet ovaj klub igra. Odmah mi se svidio ovaj projekt, a poznajem i neke nogometaše iz momčadi. Već sam i bio na ovom stadionu. To je stadion koji ima puno energije.

U momčadi će ga dočekati Domagoj Vida, a ciljevi su?

- Znam da je jako teško osvojiti grčko prvenstvo i znam da je to glavni razlog zašto sam ovdje. Ovo je vrlo dobra liga, a AEK je jedna od momčadi koje su uvijek favoriti za titulu. Želimo biti prvaci i mislim da momčad ima kvalitetu za to. Ponosan sam što sam ovdje i uvijek ću davati 100 posto za ovaj dres. I da, bit ćemo prvaci! - rekao je Ljubičić.