Ljubičić odsad smije nastupati za 'vatrene': Nije mi bilo lako, ali Hrvatska je u mojoj krvi...

Nogometaš Dinama Robert Ljubičić (23) smije igrati za hrvatsku reprezentaciju nakon što je Fifa odobrila promjenu nogometnog državljanstva, izvijestio je HNS.

Rođeni Bečanin, koji je seniorsku karijeru počeo u Sankt Pöltenu, a nakon jedne sezone u Rapidu lani stigao u Maksimir, nastupio je za mlađe uzraste i Hrvatske i Austrije.

U studenom je prelomio kako želi nastupati za Hrvatsku, a nakon nekoliko mjeseci stiglo mu je zeleno svjetlo i bit će na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću već za početak kvalifikacija za Euro 2024. i utakmice protiv Walesa na Poljudu 25. ožujka i Turske u Bursi tri dana kasnije.

- Raduje nas odluka kako će Robert moći nastupati za hrvatsku reprezentaciju te vjerujemo da će osnažiti konkurenciju u kadru Zlatka Dalića. Zahvaljujem rukovodstvu GNK Dinamo, na čelu s predsjednicom Vlatkom Peras, na podršci Robertu i HNS-u u ovom procesu, kao i našem tehničkom direktoru Pletikosi i administraciji Saveza, koji su još jednom odradili vrhunski posao u komunikaciji prema igraču i prema Fifi. Naravno, najviše me veseli što su Robert i njegova obitelj odabrali igranje za Hrvatsku, što potvrđuje koliko je snažan kult naše reprezentacije i s koliko domoljublja naši ljudi odgajaju svoju djecu u inozemstvu. Na Robertu je da se svojim igrama nametne izborniku, a ja mu želim dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Ljubičić je u Dinamo stigao na ljeto kao veznjak, a nametnuo se igrama na lijevom beku, gdje ga je postavio Ante Čačić, i odigrao dojmljivo u HNL-u i Ligi prvaka. Ima 26 nastupa u svim natjecanjima, jedan gol i tri asistencije.

- Nije bilo lako donijeti ovakvu odluku s obzirom na to da sam odrastao u Austriji, gdje sam se i nogometno razvio, za što Austrija, moji treneri i klubovi imaju moju maksimalnu zahvalnost i poštovanje. No, Hrvatska je u mojoj krvi, to je narod moje obitelji i osjećao sam snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Zahvaljujem HNS-u i Dinamu na podršci meni i obitelji tijekom ovog postupka te ću i dalje naporno raditi kako bih zaslužio poziv u jednu od najboljih reprezentacija svijeta, što bi bilo ispunjenje nogometnog sna - rekao je Robert.

- Prije svega, hvala Robertu i njegovoj obitelji na ugodnoj komunikaciji. Robert se pokazao kao vrlo ozbiljan i inteligentan mladić koji je donio odluku koja nas je obradovala, da želi igrati za Hrvatsku. Drago mi je što smo uspjeli to formalno omogućiti i time dobili još jednog kvalitetnog kandidata za reprezentaciju. Sada je dakako na Robertu da svojim igrama zasluži povjerenje izbornika Dalića, a naravno da u Savezu vjerujemo kako svojim nogometnim umijećem može doprinijeti reprezentaciji - izjavio je Stipe Pletikosa, tehnički direktor A reprezentacije i U-21 selekcije.

