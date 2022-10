'Ljudi, ovo je Liga prvaka, a ne liga bedaka. Nema popravnog'

Rekao sam i u najavi da uvijek 'malo fali'. Moram čestitati igračima i ljudima koji su nas bodrili 90 minuta. Nije lako osvajati bodove u Ligi prvaka. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme iako smo rano primili taj gol. Nismo klekli, bili smo svoji, držali ritam, a imali i neke prilike koje nismo realizirali, rekao je nakon remija (1-1) protiv RB Salzburga trener Dinama Ante Čačić.

'Modri' su bili bolji u prvom poluvremenu, dok su u nastavku energetski pali pa su Austrijanci imali prilika iz kontranapada.

- Vidjelo se u drugom poluvremenu da su energetski puno, puno moćniji. Imali smo za posljedicu da smo neke igrače morali silom prilika mijenjati. Željeli smo doći do tri boda, nastojali smo usmjeriti način igre da dođemo do gola i imali smo prilika, ali mogli su i oni zabiti iz kontre. Piše se bod, ovo je natjecanje u kojem nije lako osvajati bodove. Dolazimo iz lige u kojoj je ritam takav kakav je, znam u kakvom su stanju pojedini igrači i danas su učinili sve da dođemo do tri boda - rekao je Čačić pa se osvrnuo na osvajanje boda i mogućnost ostanka u Europi do proljeća:

- Na kraju moram biti zadovoljan bodom. Još smo uvijek živi, imamo još jednu utakmicu kod kuće i vani te ćemo napraviti sve da se ovaj trud vrati. Činjenica je da sam morao vaditi Mišića i Ivanušeca nakon što su osjetili tegobe, to su izmjene koje nisu bile u planu. Zaista su se dečki potrošili, činili su sve da se domognemo tri boda. Imamo sad isti broj bodova kao i Milan koji nas je tamo pobijedio, nema predaje, Dinamo ide dalje i to je bitno.

Osvrnuo se i na situaciju koja je prethodila golu Brune Petkovića nakon kornera koji na kraju nije priznat.

- Ne znam zašto je sudac sudio faul prije gola Petkovića, ali svirao je prije kornera pa je čisto. - rekao je Čačić pa zaključio o lovu na ostanak u Europi:

- Nema popravnog, ovo nije Liga bedaka, nego Liga prvaka. Do Milana još ima vremena, vidjet ćemo u kakvom će stanju biti pojedinci, ali pred ovim krasnim ljudima pokušat ćemo podariti dobru igru i ako se rezultat poklopi, nitko sretniji od nas.

