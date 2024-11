Ljutić nakon uspjeha karijere: To je iza mene. Mijenjam pancerice i oblačim opremu za slalom

Mlada hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (20) ostvarila je povijesni uspjeh osvojivši svoje prvo postolje u karijeri u utrci veleslaloma u američkom Killingtonu. Nakon prve vožnje bila je na petom mjestu, ali u drugoj je fantastičnom izvedbom preuzela vodstvo. Na kraju ju je prestigla samo Šveđanka Sara Hector, ostavivši Zrinku na sjajnom drugom mjestu. Ovaj rezultat odličan je početak sezone za Zrinku, posebno s obzirom na to da je prošle sezone nastupala s visokim startnim brojem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Zrinkica | Video: 24sata Video

- Odličan početak sezone za mene. Najbolji rezultat i prvo postolje u veleslalomu. Jako sam sretna i zadovoljna ovim napretkom. To sam već pokazala na novim skijama i na utrci. Sutra me čeka slalom i dat ću sve od sebe da i to dobro odradim - rekla je Ljutić.

Zrinka je briljirala u obje vožnje, a posebno u završnici druge, gdje je pokazala nevjerojatnu smirenost i brzinu.

- Dobro sam se osjećala, staza mi je odgovarala. Osjetila sam da idem dobro, samo sam tražila pravi tempo i brzinu. Bila sam presretna kad sam u cilju druge vožnje vidjela zeleno svjetlo.

Unatoč velikom uspjehu, Zrinka nema puno vremena za slavlje jer je već sutra čeka slalom.

- Ovaj dan je iza mene, moram se okrenuti prema naprijed. Sutra je nova utrka, novi slalom, tako da mijenjam pancerice i oblačim slalomsku opremu.

Na utrci je dogodio i teži pad skijašice Mikaele Shiffrin, što je potreslo i Zrinku te ostale natjecateljice.

- Nemam nikakvih informacija. Pad pred domaćom publikom potresao je sve nas. Nije izgledalo lijepo, nadam se da će biti u redu i da ozljeda nije ozbiljna.

Zrinki će se sutra u slalomu pridružiti i Leona Popovića, a njihove prve vožnje možete pratiti od 17.55 na HRT-u 2. Druga vožnja po rasporedu je predviđena za 18.55.