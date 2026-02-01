Ljutiti Islanđani: Hrvati igraju odvratno. Ništa nismo naučili

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj, svladavši u dramatičnoj utakmici za treće mjesto Island rezultatom 34-33. U dvorani Jyske Bank Boxen u Herningu, ispunjenoj s 15.000 gledatelja, izabranici Dagura Sigurdssona pokazali su nevjerojatnu mentalnu snagu i nakon poraza u polufinalu stigli do sedme europske medalje, druge u nizu nakon srebra sa Svjetskog prvenstva 2025. Pobjeda protiv Sigurdssonove domovine odjeknula je diljem Europe, a posebno su zanimljive bile reakcije islandskih medija koji su još jednom morali čestitati Hrvatima.

'Još jedan gorak poraz od Hrvata'

Islandski mediji, očekivano, bili su shrvani nakon što im je druga europska medalja u povijesti izmaknula u posljednjim trenucima. Većina portala ističe kako je Hrvatska postala njihova "crna mačka", podsjećajući da je ovo bio drugi poraz od iste reprezentacije na turniru, nakon onog u drugom krugu (30-29). Portal Visir.is u svojem izvještaju pod naslovom "Prekasni juriš i bronca odlazi u Hrvatsku" piše o "kiselom porazu" i frustraciji zbog propuštenih prilika na početku utakmice, kada je sjajni Matej Mandić zaključao gol.

Novinari naglašavaju da je njihova reprezentacija platila danak lošem otvaranju susreta, kada je Hrvatska otišla na šest golova prednosti (12-6). Iako su se uspjeli vratiti i unijeti dramu u završnicu, ključni trenutak dogodio se 40 sekundi prije kraja kada je Filip Glavaš, nakon prethodno promašenog sedmerca, zabio za nedostižnih 34-32. Islandski mediji također navode kako je njihova obrana bila nemoćna protiv raspoloženog Tina Lučina, a frustraciju je dodatno podcrtao i njihov najbolji strijelac Bjarki Már Elísson, koji je igru Hrvatske opisao 'na trenutke odvratnom'. Uz to, navode kako su iscrpljenost nakon teškog polufinala s Danskom i problemi s organizacijom putovanja ostavili traga na momčadi.

. Ne znam je li moguće govoriti o mentalnoj snazi ​​ili o tome što nedostaje. Jednostavno ne zabijamo na početku, a protiv takve momčadi jednostavno ne možete dopustiti da vas prestignu. Onda jednostavno počnu igrati ovu odvratnu igru ​​koju rade. Prilaze i usporavaju igru. Očito nismo naučili lekciju iz toga. Igrali smo protiv njih tri puta i uvijek je bilo isto - rekao je Elísson.

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nijemci i Danci dive se 'hrvatskom prkosu'

Dok su Islanđani tugovali, njemački mediji, poput Kickera i Handball-Worlda, nisu štedjeli pohvale na račun hrvatske reprezentacije i izbornika Dagura Sigurdssona. Posebno su impresionirani načinom na koji je islandski stručnjak uspio podići momčad nakon bolnog poraza upravo od Njemačke u polufinalu. Pišu o "nevjerojatnom hrvatskom prkosu" i mentalnoj snazi ekipe koja se, unatoč brojnim ozljedama i virozi koja je poharala svlačionicu, uspjela popeti na pobjedničko postolje. Čak je i njemački golman Andreas Wolff, junak polufinala, izjavio kako je Hrvatska svojom borbenošću tijekom cijelog turnira apsolutno zaslužila medalju.

Slične reakcije stigle su i iz Danske. Mediji u zemlji domaćina, poput TV2 Sporta, opisali su utakmicu kao "rukometni triler" koji je bio dostojan uvod u veliko finale. Danci ističu fantastičnu atmosferu u Herningu i odaju priznanje Hrvatskoj, navodeći kako je pod vodstvom Dagura Sigurdssona ponovno postala svjetska rukometna velesila, što potvrđuju dvije medalje u samo godinu dana.

Nevjerojatni Lučin i Duvnjakov govor

Hrvatsku je do pobjede vukao fantastični Tin Lučin, koji je odigrao utakmicu života i završio je s devet golova i devet asistencija. Njegova izvedba još je impresivnija s obzirom na to da je, kako su otkrili iz tabora reprezentacije, čak pet igrača nastupilo pod temperaturom. Lučin je nakon utakmice otkrio i ključan detalj koji je prelomio psihu igrača uoči borbe za broncu - govor umirovljenog kapetana Domagoja Duvnjaka.

​- Psihički je bilo iznimno teško, izbornik nas je smirio. Rekao je da se ništa neće dogoditi ako izgubimo. Moram spomenuti i Duleta koji je ušao u svlačionicu i rekao "Što vam je, pa igrate za broncu! Uzet ćete broncu!". On nas je digao - otkrio je Lučin, dodavši kako je pobjeda još slađa jer je izborena u atmosferi gdje je cijela dvorana navijala protiv njih.