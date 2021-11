Pred kraj konferencije za medije nakon remija Dinama i Genka (1-1) u pretposljednjem kolu grupne faze Europske lige, trener Damir Krznar otvoreno je rekao kako se osjeća nakon ovog dijela sezone koji je prošao.

POGLEDAJTE VIDEO: Damir Krznar

Dinamo je na Maksimiru uzeo bod te osigurao minimalno odlazak u Konferencijsku ligu, ali još uvijek su u solidnoj poziciji za nastavak natjecanja u Europskoj ligi.

S jedne strane, Dinamo je u prvenstvu u egalu, igrat će opet u europskom proljeću, ali s druge strane trener baš i nije zadovoljan s rezultatima.

Na pitanje kako se osjeća, Krznar je odgovorio:

- Sami ste nabrojali. Prokletstvo Dinama su visoki ciljevi. Naravno da svi očekuju u ovom trenutku da Dinamo ima deset bodova prednosti ispred svih u hrvatskoj nogometnoj ligi, da je prvi u Euro ligi i da direktno ulazi u osminu finala i samim time već računamo na četvrtfinale. Da se u Kupu ne može dozvoliti da prođete s 3-2 jer trebate proći s 9-0 i ja to sasvim razumijem. Stvarnost je drugačija i to moraju shvatiti svi oko nas - započeo je Krznar pa nastavio:

- Ostali smo bez pet prvotimaca na ljeto! Počeli smo pripreme bez reprezentativaca, četiri pretkola trebali smo proći do Europe. Reprezentativci su nam se vratili kao počasni gosti u ložu na prvoj europskoj utakmici. Zamislite taj apsurd, znači gledali su utakmicu, a nisu igrali. Pa vodimo protiv Islanđana 3-0, a oni se vrate na 3-2. Od 1. rujna ostali smo bez kompletnog veznog reda. Ademi se ozlijedio, Jakić i Majer su prodani. Zamislite da Real 20 utakmica u nizu igra bez Casemira, Kroosa i Modrića. S te strane stvaramo novu momčad. Srce terena, odnosno vezni red, treba vremena za neke automatizme i potrebno je da igrači kliknu. Imamo jedan taktički trening 10 na 10. Ovi koji su danas igrali idu sutra u regeneraciju.

No, Krznar se ni tu nije zaustavio...

- Ostat ću sutra na treningu s 13 igrača. Kako napraviti trening 10 na 10 s 13 igrača, to još nisam otkrio. Konkretno, struka razumije da je to mukotrpan posao, a mi smo s utakmicom manje i tri boda zaostatka u ligi, drugi smo u Europa ligi, a to vodi u europsko proljeće. Možda ni baba Vanga ne zna kako će završiti zadnje utakmice ove polusezone. Međutim, sve je pod kontrolom, živi smo u Kupu, ali trebali smo BSK pobijediti 9-0, a ne 3-2. U prvenstvu imamo utakmicu manje i u vrhu smo. U Europskoj ligi smo drugi u skupini, to nas vodi dalje. Kako se osjećam? Lud sam, ništa drugo ne mogu biti - odgovorio je Krznar.

Jesu li to izlike?

- Rekao sam, zadovoljan sam s našom izvedbom do sad. Trebala bi ta izvedba biti bolja, ali nije. Objasnio sam zašto - kazao je Krznar.

Jeste li vi odgovorni za te rezultate?

- Koliko sam ja shvatio, jedina odgovornost je moja i ja sam to uvijek isticao. Nisu to izlike, ali morao sam reći svoju stranu priče. Te sve stvari ste trebali detektirati i vi - zaključio je Krznar.

POGLEDAJTE VIDEO OD 41:53