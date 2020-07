Lloris i Son umalo se potukli na terenu! Mourinho: Predivni su

Osebujni Portugalac priznao je kako traži od igrača Tottenhama da podvikuju jedni na druge i traže više, a stvar je umalo eskalirala u fizički sukob iako je Tottenham vodio

<p>Sudac <strong>Graham Scott</strong> tek je odsvirao kraj prvog poluvremena, <strong>Tottenham</strong> je vodio protiv <strong>Evertona</strong> 1-0, a Hugo Lloris bio je bijesan na suigrača Heung-Min Sona. I tko zna što bi bilo da Francuza nisu uspjeli zauzdati.</p><p>- Što se dogodilo? Ostat će u svlačionici. To je dio nogometa, nema nikakvih problema. Vidjeli ste da smo na kraju utakmice bili više nego sretni s momčadi što smo osvojili tri boda - objasnio je francuski golman.</p><p><strong>VIDEO: Kako su Spursi lani slavili ulazak u finale Liga prvaka</strong></p><p>Korejac je olako izgubio jednu loptu krajem prvog dijela i gurnuo u šansu Richarlisona i Lloris je tu očito pukao. Ali dvojac je sve izgladio već po povratku na drugih 45 minuta. A trener José Mourinho prokomentirao je incident u svom stilu.</p><p>- Prekrasno, to je bila posljedica naših sastanaka. Ako hoćete nekoga okriviti za to, okrivite mene. Kritizirao sam ih jer nisu dovoljno kritični jedni prema drugima, tražio sam da zahtijevaju neke stvari, da stvore pritisak suigračima da moraju dati sve za svakoga. To je jako važno za rast momčadi - rekao je Portugalac.</p><p>- Kad sam se spustio u svlačionicu, već su se grlili. Hugo je mislio da bi igrači u napadu trebali biti bolji, svađao se sa Sonnyjem. Bilo mi je bitno da znaju da sam jako sretan zbog toga što su se posvađali. Ne volim momčad bez komunikacije. Da, nije se trebalo dogoditi na terenu, nego u svlačionici, ali u svim mojim pobjedničkim momčadima imali smo velike svađe - dodao je.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Svađu Llorisa i Sona nakon prvog poluvremena možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a114478-VIDEO-Lloris-napao-Sona-vlastitog-igraca.html" target="_blank">OVDJE</a>, a pomirbu uoči početka drugog poluvremena <a href="https://twitter.com/SkySportsPL/status/1280232748033212417" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Završilo je 1-0, bila je to 200. pobjeda "Posebnog" u Premiershipu kojom je ostao u igri za Europu. Chelsea na četvrtom mjestu bježi devet bodova pet kola prije kraja, ali do sedmoga i kvalifikacija za Europsku ligu (ne potvrde li izbacivanje Manchester Cityja) iz Europe zaostaju tek bod. Wolvesi na poziciji koja vodi izravno u Europsku ligu Spursima bježe četiri boda.</p>