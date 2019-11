Lob koji je uništio Nizozemce: 21 godina od 'modre' senzacije

Dinamo će u utorak 21. put gostovati u skupini Lige prvaka. Jedinu pobjedu u dosadašnjih dvadeset utakmica na gostovanjima "modri" su ostvarili na današnji datum 1998. godine.

Zagrepčani su te čarobne večeri pobijedili Ajax u Amsterdamu 1-0 pred 48.000 gledatelja. Gol odluke zabio je Josip Šimić i to velikom Edwinu van der Saru. Bila je to jedna od najvećih pobjeda Dinama u povijesti i velika večer hrvatskog nogometa.

Ladić, Šarić, Mario Cvitanović, Krznar, Tokić, Jurić, Marić, Bišćan, Rukavina, Jeličić, Dario Šimić, Josip Šimić, Jurčić, Šabić. To je bilo 14 "modrih", koji su zaigrali te večeri.

Na klupi Ajaxa za kojega su igrali Van de Sar, Ronald i Frank De Boer, Danny Blind, Witschge sjedio je Morten Olsen, a na klupi Dinama Velimir Zajec, koji je zamijenio Zlatka Kranjčara.

Bilo je to peto kolo Lige prvaka, a Šimićev gol u 68. minuti, ostavio je "modre" u igri za prolazak do posljednjeg kola. Dinamu je to bio prvi nastup u skupinama Lige prvaka i ostavilo je odličan dojam.

Završio je natjecanje s osam bodova, imao je bod više od velikana Porta i Ajaxa i tri boda manje od Olympiacosa. Tada su Ligi prvaka igrale 24 momčadi, dalje je prošlo šest prvoplasiranih i dva najbolja drugoplasirana. Ostali su Zagrepčani zamalo kratki.

Gol u Amsterdamu obilježio je karijeru Josipa Šimića.

- Prati me taj gol cijeli život iako je već toliko prošlo otad - rekao je prije nekoliko godina Josip Šimić i dodao:

- I danas me ljudi na poslovnim sastancima pitaju za taj gol, taj lob Van der Saru. Ispada da nikad više nisam ni puknuo na gol nakon te utakmice, a zabio sam i dva gola MTK-u za ulazak u Ligu prvaka, koji su bili puno važniji od toga gola u Areni. No svi me pitaju samo za Ajax.

Ajax je 1995. bio europski prvak, 1996. godine je izgubio finale Lige prvaka, a 1998. godine je izgubio od Dinama. Bila je to doista sjajna momčad hrvatskog prvaka. I do danas jedina gostujuća pobjeda u skupinama.