Lokomotiva je u fotofinišu uzela tri boda i zadržala drugo mjesto

Lokomotiva je u 33. kolu Hrvatske nogometne lige u samoj završnici utakmice zabila dva gola i tako svladala zaprešićki Inter 3-1. Inter je sada okovan na dno tablice, a 'lokosima' ide izvrsno

<p>Nevjerojatan scenarij gledali smo u Kranjčevićevoj. Lokomotiva je u 33. kolu HNL-a svladala zaprešićki Inter 3-1.</p><p>Inter je u goste došao s čak 11 prvenstvenih poraza u nizu iako je proteklih kola namučio čak i Dinamo, a drugačije nije bilo ni ovdje. Ipak, Lokomotiva je u prvom poluvremenu povela golom Markovića u 30. minuti, a taj rezultat ostao je sve do predaha.</p><p>U 52. minuti Mamut izjednačava, a taj rezultat ostaje do same završnice. I kad je već izgledalo kao da će Lokomotiva kiksati u potpuno neočekivanoj situaciji i možda prepustiti svoje drugo mjesto na tablici, u 89. minuti Tolić zabija penal za 2-1!</p><p>No to nije bilo sve. U četvrtoj minuti nadoknade Jakić povisuje na konačnih 3-1.</p><p>S ova tri boda Lokomotiva se učvrstila na drugom mjestu, sada ima 60 bodova, četiri više od trećeplasiranog Osijeka, a šest više od Hajduka koji igra s Osijekom u nedjelju na Poljudu. Inter je i dalje posljednji sa 17 bodova, sedam manje od devete Istre 1961.</p><p>U utakmici 33. kola Prve HNL Varaždin je na stadionu "Anđelko Herjavec" svladao Slaven Belupo sa 1-0 (0-0).</p><p>Do tri boda s kojima je praktički osigurao ostanak Varaždin je stigao golom iz kaznenog udarca kojega je realizirao Drožđek, a nakon što je Šego prekršajem u svom kaznenom prostoru zaustavio Petkovića.</p><p>Osmi Varaždin tri kola prije kraja prvenstva ima 30 bodova, šest više od devete Istre 1961, koja drži poziciju koja vodi u dodatne kvalifikacije, a četiri manje od sedmog Slavena Belupa. </p><p> </p>