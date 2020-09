Lokosi su propustili čudesnu priliku, a mučit će se i u HNL-u

Lokomotiva je danas pretposljednja momčad HNL-a, a kao takva nije mogla parirati Rapidu i Malmöu, no u tim utakmicama nisu zabili gol, čak niti imali pravu priliku. A to je ipak razočaravajuće...

<p>Lokomotiva je ove sezone propustila povijesnu priliku za ozbiljniji europski rezultat. Gotovo je nevjerojatno što se ovoga ljeta sve nudilo hrvatskom viceprvaku, ali ova nova momčad Gorana Tomića nije spremna za velike stvari.</p><p>Dapače, ovakva Lokomotiva veliki problema ima (nalaze se na 9. mjestu), a tek će ih i imati i u hrvatskom prvenstvu. Jednostavno, 'lokosima' nedostaje brzine i više kvalitete u igri prema naprijed. <a href="https://www.24sata.hr/sport/ajmo-lokosi-sammir-i-drustvo-u-malmou-idu-po-iznenadenje-718288" target="_blank">Malmö je u Švedskoj slavio 5-0</a> u trećem pretkolu Europske lige.</p><p>A sve se, prije samo nekoliko tjedana, činilo idealnim. Europske kvalifikacije su se do playoffa igrale na jednu utakmicu, Lokomotivu je na prvoj europskoj stepenici 'pomazio' i ždrijeb, u Kranjčevićevu je stigao bečki Rapid. Realno, momčad koju bi ona prošlosezonska Lokomotiva doslovce - pregazila. No, brojni odlasci (Grbić, Jakić, Tolić, Uzuni, Kastrati) napunili su klupsku blagajnu, ali i odnijeli snove o ozbiljnom europskom rezultatu.</p><p>Podsjetimo, Lokomotivu je do grupne faze Europske lige vodila tek jedna pobjeda, ona protiv Rapida, no Zagrepčani su u tu pali bez ispaljenog metka. Kao i večeras u Malmöu gdje protiv kvalitetnijih, moćnijih i organiziranijih Šveđana (poraz 5:0) nisu imali gotovo nikakve šanse. Dapače, sve je bilo gotovo u samo pet minuta kada je Hendiju prvi put matirao Thelin. Očito je i samim igračima bilo jasno kako tu nema šanse, pa su se i oni odmah predali.</p><p>O tome svjedoči drugi i treći gol domaćina koji su se šetali kroz kazneni prostor Lokomotive, čak i poigravali s nedoraslim suparnikom. Tako je za 3-0 prije kraja prvoga dijela Nalić zabio nakon povratne lopte između šest igrača Lokomotive?! Nejasno i nedopustivo. Goran Tomić u cijeloj je priči najmanji krivac, ova Lokomotive nema kvalitetu, momčad i dalje nije posložena, pa 'plavo-bijele' očekuje zahtjevan nastavak sezone.</p><p>Ovakva Lokomotiva ne može 'pucati visoko', već se što prije stabilizirati i podići razinu forme. Nikica Jelavić trebao bi 'lokosima' donijeti golove, priča se i o dolasku Josipa Pivarića koji je za ovakav igrački kadar - 'televizor u boji'. Lokomotiva je propustila veliku šansu, svoj ovogodišnji europski pohod odradila bez ispaljenog metka, postignutog gola, pa čak i prave prilike. Protiv Rapida i Malmöa. A to je za hrvatskog viceprvaka ipak razočaravajuće...</p>