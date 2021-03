PPD Zagreb ove sezone nema ni jednu pobjedu u europskim natjecanjima, ali zato je jedan drugi hrvatski klub došao do finala! Rukometašice Lokomotive plasirale su se u finale EHF Europskog kupa nakon što je postalo jasno da njihove protivnice neće moći igrati zbog korona virusa.

Yalikavaspor nije mogao igrati u predviđenom terminu jer je je većina igračica pozitivna na korona virus. Kako termina gotovo da i nema, EHF je obje utakmice registrirao s 10-0 u korist hrvatskog kluba pa su tako 'lokosice' prošle u finale gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Atletico Guardesa i Fertilidad Malage.

Nekoliko igračica turskog kluba je već bilo zaraženo pa je bio prijedlog da se obje utakmice igraju u Zagrebu 3. i 4. travnja. No u nedjelju su bile na novom testiranju gdje je većina momčadi bila pozitivna. Morat će biti u izolaciji do 4. travnja što znači da je EHF bio primoran dodijeliti pobjedu Lokomotivi.

Ovo je veliki uspjeh za hrvatski klub, no jasno je da ova pobjeda nema toliku draž koliku bi imala da su do pobjede došle na parketu. No, nekad se ne može protiv više sile.

Izabranice Nenada Šoštarića su do polufinala došle prije više od mjesec dana kada su odigrale briljantnu utakmicu protiv Slavije iz Praga te u dvije utakmice slavile ukupnim rezultatom 61-52.

Lokomotiva je Kup EHF-a osvojila 1991. godine kada ih je predvodila legendarna Klaudija Klikovac, a u sezoni 2016/2017 osvojila je EHF Challenge Kup.