Tek što su se puni optimizma vratili s priprema u Nizozemskoj, čelnike Lokomotive dočekao je najteži mogući udarac. Lokosi u subotu otvaraju novu sezonu HNL-a protiv Hajduka, a na toj utakmici nećemo gledati mladog Roka Šimića (17) koji odlazi u Red Bull Salzburg.

Nije to nikakva novost, Lokomotiva je njegov transfer dogovorila još prije tjedan dana kada su Austrijanci odlučili otkupiti talentiranog Roka za četiri milijuna eura. Toliko nisu dobili ni za Ivu Grbića, Marka Tolića, Luku Ivanušeca, Lovru Majera...

No, dogovor je bio da će sin proslavljenog reprezentativca Darija Šimića ostati u Kranjčevićevoj na posudbi do siječnja. Red Bull je htio da se Šimić još malo razvija u hrvatskom nogometu, a to je odgovaralo i Lokomotivi jer joj je on ponajbolji igrač.

Međutim, nešto se u međuvremenu promijenilo. U Red Bullu se otvorilo mjesto za mladog Hrvata i Austrijanci su inzistirali da odmah dođe.

- Nakon što smo se vratili s priprema u Nizozemskoj, javili su se Austrijanci i inzistirali su da Šimić odmah preseli k njima, budući da mu se, kako su nam rekli, otvara prostor za igru. Bili su odlučni, rekli su nam da ne žele uzimati nikoga drugog i da ih samo Roko zanima. Dobit ćemo oko četiri milijuna eura, plus deset posto od budućeg Rokova transfera iz Salzburga u neki drugi klub. To je najveći transfer u klupskoj povijesti, lanjski odlazak Grbića u madridski Atletico bio je "težak" oko 3,5 milijuna eura i sad je Šimić to nadmašio i zasjeo na vrh. Jasno je valjda svima da nikako nismo mogli zadržati Šimića, Lokomotiva ni slučajno ne može pratiti takve financijske uvjete koji su mu ponuđeni i pokušali smo učiniti jedino što smo mogli - zadržati ga barem još pola godine na posudbi. Ali, Austrijanci su se predomislili i žele ga odmah dovesti. Sljedećeg bismo tjedna trebali finiširati taj posao i potpisati ugovor - rekao je sportski direktor Lokomotive Božidar Šikić za Sportske novosti.

Bez obzira što mu je tek 17 godina, Roko je ponajbolji igrač Lokomotive. Toliko važan za momčad da će njegov izostanak biti teško nadoknaditi. Za Lokomotivu je debitirao u tmurnoj prošloj sezoni u kojoj se klub borio za ostanak.

Dobio je priliku u trenucima kada su ostali napadači bili ozlijeđeni, a nezamjenjiv je postao po dolasku Samira Toplaka. Debitirao je u kolovozu prošle godine protiv Dinama kada je korona zahvatila dio momčadi i dokazao se. Odigrao je 26 utakmica, zabio četiri gola i vrlo brzo opravdao one glasine koje su kružile dok je još igrao u omladinskom pogonu. Svi su ga predstavljali kao ponajvećeg hrvatskog talenta i velikog Lokomotivinog aduta, a u samo nekoliko mjeseci postao je najveći transfer u povijesti Lokosa. Koliko god smo ga i dalje htjeli gledati u HNL-u, bilo je jasno da će ga klub s Kajzerice teško zadržati.

I tako su svi planovi pali u vodu. Novi trener Silvio Čabraja mora što prije pronaći rješenje na poziciji napadača jer već u subotu počinje nova sezona Prve HNL. A Lokose čeka težak zadatak. U Kranjčevićevu dolazi Hajduk predvođen Markom Livajom.