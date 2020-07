Lokosi imaju najlakši, a Hajduk najteži raspored: Tko će ići u LP?

Četiri kola odigrat će naši prvoligaši do kraja mjeseca i podijeliti karte za Europu. Lokomotiva je zasad na famoznom drugom mjestu, Osijek joj puše za vrat, a Hajduk čeka težak posao

<p><strong>HNL</strong> ulazi u samu završnicu, još su četiri kola ostala do kraja najduže sezone u povijesti prekinute pandemijom korona virusa. I, kad je u pitanju borba za europske pozicije, rijetko tako zanimljivom.</p><p>Hit ovog prvenstva Lokomotiva drži drugo mjesto koje će tek drugi put u povijesti donijeti plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka. Osijek zaostaje bod, Hajduk tri, a Rijeka pet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje igrača Lokomotive</strong></p><p>Raspored do kraja prvenstva najviše ide na ruku upravo Lokomotivi koja ima dvije utakmice s nešto slabijim protivnicima i samo jednu s konkurentom za vrh.</p><p>Tomićeva momčad prvo će dočekati praktički otpisani Interu, potom gostuje kod rasterećenog Slaven Belupa pa čeka Goricuk se još nada petom mjestu, a onda kulminacija: gostovanje kod Osijeka 25. srpnja pa finale Kupa tjedan dana poslije u Šibeniku protiv Rijeke.</p><p>S obzirom na međusobnu utakmicu s lokosima u zadnjem kolu i dohvatljivu razliku, Osijek ovisi sam o sebi i s četiri pobjede sigurno će izboriti toliko željenu Ligu prvaka, ali put do toga bit će malo teži.</p><p>"Bijelo-plavima" odmah u nedjelju slijedi vruće gostovanje kod Hajduka (s publikom), potom nešto lakše utakmice kod Istre kod kuće i Varaždina u gostima prije okršaja s lokosima. Bitno mu je saznanje i da će biti ispred kluba iz Kranjčevićeve na ljestvici u slučaju istog broja bodova na kraju ako u zadnjem kolu remizira ili pobijedi.</p><p>Hajduk je definitivno u najnezavidnijoj poziciji, i to ne samo zbog forme od tri uzastopna poraza u gostima, nego i paklenog rasporeda. Prvo zahuktali Osijek pa najveći derbi protiv Dinama u Maksimiru i Jadranski derbi s Rijekom (bez publike)! Tek posljednje kolo donosi lakši zadatak i gostovanje u Zaprešiću.</p><p>Rijeka ima odigrati još dva derbija pa pobjedama, koje se po formi u zadnje vrijeme čine malo izglednima, može dohvatiti minus od pet bodova za Lokomotivom. Bijeli ovu nedjelju dočekuju Dinamo pa idu u Zaprešić i na noge Hajduku u Split. U zadnjem kolu dočekati će Istru kojoj bi ta utakmica mogla život značiti s obzirom na to da se bori za ostanak.</p><p>I Gorica, koja je u četiri derbija u nizu iščupala vrlo dobrih sedam bodova, imat će što reći. Šest bodova zaostaje za Rijekom i još može dohvatiti to peto mjesto koje vodi u Europsku ligu, ako ne i više pozicije. Pogotovo jer joj je raspored vrlo povoljan: prvo Istra u gostima pa Varaždin kod kuće, gostovanje kod Lokomotive i domaća utakmica protiv Slavena.</p><p>Osim borbe za drugo mjesto, neće biti nevažno ni tko će izravno u treće pretkolo Europske lige pa s Europom startati 24. rujna. No prednost će oko toga imati pobjednik Kupa, a završi li on na drugom mjestu, ta pozicija ide trećem na ljestvici. Između četvrtog i petog mjesta nema nikakve razlike što se Europe tiče, oba će krenuti iz drugog pretkola Europske lige.</p><h2>HNL, raspored do kraja</h2><p><strong>33. kolo:</strong></p><p><strong>34. kolo:</strong></p><p><strong>35. kolo:</strong></p><p><strong>36. kolo (25. srpnja, 21 sat):</strong></p>