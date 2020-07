Lokosi okrunili najljepšu igru u ligi, a nek osječka euforija traje

Da, ljutit će se Osječani na suce i VAR, ali grad opet diše uz klub. Koji ide u dobrom smjeru. Ulažu novac, imat će ubrzo najbolji stadion u državi, talenti naviru...

<p>Kohorta je napravila korteo od Tvrđe do Wilsonove ulice, gdje je postavila videozid i njih dvije tisuće navijalo je kao da su na stadionu, neki su se penjali na ogradu da vide teren. Ne samo Kohorta, nego i obitelji s djecom.</p><p>Susjedi se nisu ljutili, što ćete, takav je dan. A igrači su to i te kako čuli.</p><p>U gradu je svaki treći prolaznik bio u klupskim obilježjima, tramvaj je bio ukrašen klupskim zastavicama, navijači su se javljali iz cijeloga svijeta... Ma nećemo pretjerati ako kažemo da je u Osijeku bila euforija kao kad je ulazio u 1. jugoslavensku ligu ili u novijoj povijesti kad je osvojio Kup, igrao s praškom Slavijom za europsko proljeće ili s PSV-om, bečkim Rapidom za ulazak u skupinu Europske lige! Uh, kako bi pakleno bilo na tribinama da nije proklete korone...</p><p>Na kraju, nakon 90 minuta odličnog nogometa, sjajne, uzbudljive utakmice, Osijek je "izgorio". Prvi je put izgubio kod kuće nakon veljače 2019. Srce je vuklo, ali noga se skratila.</p><p>A imat će Osijek opet povika na suce i VAR, mnogi se slažu da je bio penal na Pilju. Ostaje činjenica da je VAR odobrio prvi gol lokosa (opravdano) i nije dosudio penal za Osijek kod rezultata 1-1. A još se u gradu na Dravi i te kako pamti sudački masakr u polufinalu Kupa u Rijeci...</p><p>S druge strane, u Lokomotivi utakmicu nitko nije doživio kao povijesnu. Pripremali su se, kaže, kao za bilo koju drugu. Lokosima je finale sezone iduće subote na Šubićevcu. I s takvim, rasterećenim stavom stigli su u Gradski vrt. I uspjeli!</p><p>Nikako nezasluženo, jer ionako se gotovo cijela nogometna Hrvatska slaže da u proljeće i ljeto 2020. Lokomotiva igra najljepši nogomet.</p><p>Ali gledajući onako, čisto nogometno... tko u Zagrebu slavi? Pitanje je jesu li se i ona petorica s balkona zgrade preko puta igrališta u Kranjčevićevoj ulici danas skupčili zajedno gledati utakmicu. Ako i jesu, videozid im nije trebao...</p><p>A Osijeku ostaje utjeha: grad opet diše uz klub. Koji ide u dobrom smjeru. Ulažu novac, imat će ubrzo najbolji stadion u državi, talenti naviru...</p><p>I, da, brzo će doći i te europske utakmice, tri stube do ulaska u skupinu Europske lige. Nije nemoguće, dapače. Ne uz takvu nogometnu euforiju koja vlada Osijekom.</p>