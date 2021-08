Nogometaši Lokomotive nastavljaju sjajan niz u novoj sezoni HNL-a! S visokih 4-0, 'lokosi' su u 5. kolu u Kranjčevićevoj pregazili Istru, zadržali niz bez poraza i preskočili Osijek na vrhu prvenstvene ljestvice!

Momčad Silvija Čabraje povela je sredinom prvog poluvremena. Miličević je sjajno proigrao Dabru, koji je neobranjivo poentirao pored Lučića za vodstvo domaćina.

Samo 11 minuta kasnije bilo je 2-0. Ponovno je Miličević u ulozi asistenta, ovoga puta pogodio je Ibrahim Aliyu.

Lokomotivin dvojac kao da je odlučio da je danas njihov dan. Pa je Aliyu koncem prvog poluvremena, u 45. minuti, povisio na 3-0, a četvrti gol djelo je Dabre samo tri minute u nastavku drugog dijela, što je na koncu bio i konačan rezultat.

Što se tiče same utakmice, Lokomotiva je bila barem dvije razine bolja. Krenula je žestoko od samog starta i prvu priliku imao je Aliyu već u drugoj minuti. 'Lokosi' su u potpunosti preuzeli inicijativu u prvom poluvremenu. Osim golova, izgledna akcija bila je i kada je Pivarić nakon kontre tražio Dabru, no Istrina obrana reagirala je u posljednji tren i očistila opasnost. Kod Istre se istaknuo Bande kao najaktivniji igrač, no dojam je da nije mogao sam.

U nastavku susreta nešto laganiji tempo domaćina. Imao je 3-0 u tim trenucima pa je Istra dobila više prostora što ipak nije uspjela iskoristiti.

U prilog Lokomotivi išao je i rani pogodak u drugom poluvremenu pa su 'lokosi' veliki dio drugog dijela odigrali u nešto smirenijem ritmu. U zadnjih desetak minuta Aliyu je imao novu šansu, zatim i Marić, no rezultat se nije mijenjao.

Najbolju priliku na susretu Istra je imala u posljednjim sekundama utakmice kada je Santini zaustavio pokušaj Serderova na gol-crti.

Sukus svega je da je Lokomotiva s četiri komada u mreži Puljana preskočila Osijek na vrhu prvenstvene ljestvice pa je zbog bolje gol razlike vodeća momčad HNL-a!