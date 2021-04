Dulje vrijeme Lokomotiva je bila zacementirana na dnu ljestvice i u preostalih pet kola je morala spašavati glavu. Samir Toplak je vapio za pobjedom nad Šibenikom, znao je koliko će to značiti njegovoj momčadi u borbi za ostanak, a to se i dogodilo.

Opasno je Lokomotiva visjela, ali sretno i spretno u završnici došla do pobjede protiv Šibenika (1-0) u 32. kolu Prve HNL. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica, a i sama tradicija između ova dva protivnika kaže da tko zabije prvi gol, on pobjeđuje. Šibeniku je poništen u 49. minuti nakon što je Deni Jurić zabio iz zaleđa, ali zato je sve čisto bilo u 85. minuti kada je domaćima veliko slavlje donio igrač od kojeg se to najmanje očekuje.

U trenucima kada se činilo da će klubovi podijeliti bodove u žestokoj borbi za ostanak, Pivarić je ubacio iz kornera u 85. minuti, a na drugoj stativi je pronašao stopera Marka Leškovića koji se sjajno snašao i iz voleja pogodio za veliko slavlje Samira Toplaka i njegovih pulena. Odahnuo je popularni 'Samke' koji je pod strašnim pritiskom u posljednje vrijeme, a u klub je došao samo zbog misije spašavanja.

Slavili su 'lokosi' kao da su osvojili naslov prvaka, a za njih bi to i bio ostanak u ligi u sezoni u kojoj su igrali kvalifikacije za LP, ali i ostali bez važnih igrača koji su prošle sezone donijeli drugo mjesto. Muče se kroz cijelu sezonu, Toplak je treći trener koji je došao spasiti što se spasiti da, momčad dva mjeseca nije znala za gol, a onda se otvorilo prije dva kola kada su u važnom susretu utrpali četiri gola Varaždinu i približili mu se.

Ovaj put bio je dovoljan samo jedan gol, a Lokomotiva je s nova tri boda skočila na deveto mjesto s bodom više i utakmicom više od posljednje Istre, a ispred je Varaždin koji, uz isti broj bodova, ima bolji međusobni omjer.

Prije samo nekoliko kola činilo se kako ćemo gotovo sigurno gledati Šibenik u prvoligaškom društvu i sljedeće sezone, ali ni to više nije sigurno. Posljednja Istra ima samo sedam bodova manje uz utakmicu manje.

No još ništa nije gotovo. Još su četiri utakmice ostale i do kraja sezone nas čeka paklena borba za ostanak.