Lokosice osvojile povijesni bod u Ligi prvakinja: Najvažnije je bilo natjerati igračice da vjeruju

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rukometašice zagrebačke Lokomotive osvojile su prvi bod u ovoj sezoni Lige prvakinja odigravši 26-26 (12-14) protiv turskog Kastamonua u dvorani Sutinska vrela. Klara Birtić je sa sedam golova bila najbolja igračica u sastavu pod vodstvom Nenada Šoštarića. Četiri gola je zabila Ana Malec, a po tri Lara Burić, Mia Tupek i Tena Petika. Vratarica Lena Ivančok je imala devet obrana. - Povijesni prvi bod za nas u Ligi prvakinja. Bilo je puno uspona i padova u našoj igri, ali na kraju smo uspjeli. Najvažnije je bilo natjerati igračice da vjeruju u to da mogu doći do bodova, da vjeruju u sebe. Veseli me što izgledamo sve bolje u Ligi prvakinja, pogotovo doma. Zanimljiva utakmica - rekao je trener Lokomotive, Nenad Šoštarić. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Tursku ekipu je s osam golova predvodila Mouna Chebbah. Šest golova zabila je Simone Boehme, a pet hrvatska reprezentativka Katarina Ježić. Prvim je bodom zadovoljna i Stela Posavec, kapetanica Lokomotive. - Naravno da smo jako sretni radi ovog prvog boda. Bilo je puno uspona i padova u našoj igri, kako je trener i naglasio, ali pokazali smo timski duh, ostali mirni i koncentrirani bez obzira na to što su Turkinje većinu utakmice bile u vodstvu i na kraju smo stigli do ovog velikog boda. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Lokomotiva je s jednim bodom ostala na dnu ljestvice skupine B Lige prvakinja, a predzadnji je Kastamonu s tri boda. Na vrhu je Győr sa 16 bodova iz deset nastupa, a Metz je drugi s 15 bodova i utakmicom manje.