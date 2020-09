Lončarević: Polovica Dinamovih igrača izgledala je baš loše! Ako ne uđu ni u EL, bit će to blamaža

Kad je Dinamo izjednačio, bez razloga se povukao, do kraja prvoga dijela trebali su napasti, vjerujem da bi zabili drugi gol i sve prelomili. Razočarala me obrana, pogotovo desna strana, kaže Ilija Lončarević

<p>Šteta, velika šteta. Ispao je <strong>Dinamo</strong> od slabije momčadi. Kad ispadnješ od slabijeg, onda je to uvijek neuspjeh, kaže nam<strong> Ilija Lončarević (75).</strong></p><p>Iskusni je brk tri puta u svojoj trenerskoj karijeri vodio "modre". Zna da je nakon ovakvih utakmica velika odgovornost na treneru.</p><p>- Zoranu sigurno nije lako nakon ispadanja. Trener je odgovoran kad je sve dobro, a zamislite tek kakva mu je odgovornost kad se dogodi nešto loše - rekao je Lončarević i dao se u analizu utakmice:</p><p>- Mislio sam da će nakon gola za 1-1 Dinamo nastaviti s napadima. Da će još stisnuti Mađare i po meni dovršiti posao. Tada je propuštena velika prilika. U tih 15-ak minuta Mađarima se prepustila igra, to nije bilo dobro. Ferencvaros se tada trebao dotući, a to su dinamovci propustili.</p><p>Posebno ga je razočarala obrana, bilo je puno loših intervencija.</p><p>- Valjda je jedini Leovac bio dobar u obrani. Desna strana obrane je bilo jako loša, baš sam razočaran kako je izgledala. Stojanović i Dilaver su puno griješili, Gvardiol je pogriješio kod drugoga gola. Ne može se proći u play off Lige prvaka kad vam pola igrača izgleda loše, a baš je tako bilo u dijelovima utakmice. Od pet bi utakmica protiv <strong>Ferencvarosa, </strong>Dinamo dobio četiri, jednu bi samo izgubio, toliko je bolji, ali ta jedna je bila baš sad - rekao je Ilija.</p><p>Dinamovci su prošle godine igrali u skupini Lige prvaka, po sedmi put u povijesti, a sad ostaje samo utješna nagrada.</p><p>- Da, bila bi doista blamaža da Dinamo na kraju ne izbori skupinu Europske lige. Tamo, u toj utakmici, doista nemaju pravo na krivi korak. Bila bi katastrofa za klub koji je u Europi u prošle dvije godine igrao jako dobro da sad ne igra niti barem tih šest utakmica u Europskoj ligi. Nadam se kako će u tom susretu Dinamo biti bolji nego u Mađarskoj. Da će zabijati prilike, sad su u Budimpešti kažnjeni za promašaje. Ferencvaros je bio mudriji, Dinamo je zakazao.</p>