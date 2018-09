Lopta je ušla u mrežu, gol bio regularan, a sudac svirao - aut

U subotu je odigrano četvrto kolo škotske druge lige, a posebno upečatljiva ostala je utakmica između Patrick Thistlea i Mortona zbog nevjerojatne pogreške sudaca.

Pri vodstvu 1-0, domaća momčad je imala korner nakon kojeg su zabili gol. Igrači su počeli slaviti, stadion je eruptirao, jedan od gostujućih igrača je iz ljutnje loptu izbio u aut dok su se ostali zaputili prema centru, ali onda su na scenu stupili suci.

Tijekom slavlja domaćih igrača oni su se konzultirali je li lopta uistinu ušla u gol, iako je jasno vidljivo kako je ona udarila u mrežu, a onda su na opće iznenađenje svih dosudili aut za domaću momčad.

🤔 Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md