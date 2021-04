Hrvatski košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac su sinoć u NBA imali lošu večer, njih su dvojica u porazima svojih momčadi Utah Jazza i LA Clippersa sudjelovali s izrazito slabim učinkom.

Vodeća momčad Zapada i NBA Utah Jazz sinoć su doživjeli poraz u Minneapolisu, bolji od njih su sa 105-104 bili Minnesota Timberwolves, a hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je imao jako lošu večer.

Bogdanović je odigrao 29 minuta za Utah i zabio je sedam koševa uz užasno loš šut iz igre, potrošio je 11 loptu za jedan pogodak (za tricu 1/7). Tome je pridodao jedan skok i dvije ukradene lopte.

Minnesoti je pobjedu osigurao D'Angelo Russell koji je zabio polaganje u zadnjim sekundama, a utakmicu je završio s ukupno 27 koševa.

To je druga uzastopna pobjeda Minnesote, koja je sinoć uspjela nadoknaditi zaostatak od 18 koševa, nad Jazzom (44-17) u zadnja tri dana.

Utah je bio bez svog najboljeg igrača Donovana Mitchella koji je ozlijeđen, a najučinkovitiji igrač poražene momčadi bio je Mike Conley sa 26 ubačaja. Rudy Gobert je ubacio 18 koševa uz pet skokova i tri bloka za Utah.

I LA Clippersi Ivice Zupca su upisali poraz, od njih su na svom parketu bolji bili sa 120-103 New Orleans Pelicansi. Zubac je u 20:28 minuta na terenu upisao četiri koša (šut iz igre 1/2) uz jednu asistenciju, jedan blok, jednu ukradenu loptu i šest skokova.

Zion Williamson je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi sa 23 poena, a Willy Hernangomez je upisao double-double sa 12 koševa i 10 skokova.

Kod Clippersa, koji su opet bili bez nekoliko ozlijeđenih igrača Kawhija Leonarda, Patricka Beverleya i Sergea Ibake, najbolji je bio Terrence Mann sa 17 poena, dok je DeMarcus Cousins upisao 16.

San Antonio Spurs su prekinuli niz od osam pobjeda Washington Wizardsa, svladavši ih nakon produžetaka sa 146-143.

DeMar DeRozan je za pobjedu Spursa zabio 37 koševa, a Dejounte Murray je dodao 25 i 17 skokova.

Keldon Johnson je ubacio 21 koš za Spurse (31-29) kojima je ovo treća pobjeda zaredom.

Washingtonu (27-34) nije pomoglo ni 45 koševa Bradleya Beala, a ni 29. triple-double sezone Russella Westbrooka koji je utakmicu završio sa 22 koša, 14 asistencija i 13 skokova.

- Iskreno mislim da ne postoji igrač poput mene. Ako ljudi to žele uzeti zdravo za gotovo, žao mi ih je. Ali prilično sam siguran da bi svi ovo radili kad bi mogli. Nastojim utjecati na igru na razne načine, koje god moja momčad treba. Ljudi kažu da lovim statistiku i da moji triple-doubleovi nemaju vrijednost, ali Oscarovi ili Magicovi su imali. Kod mene to izgleda lako, ali vjerujte mi, nije lako. Ponosim s time - kazao je on.

Ovo mu je ukupno čak 175. triple-double u NBA karijeri, a čak 12. u travnju, čime je srušio rekord Wilta Chamberlaina iz 1968. godine po broju najviše triple-doubleova u jednom mjesecu.

Osim toga, već do kraja sezone bi mogao izbiti na čelo kao igrač s najviše triple-doubleova u povijesti NBA lige. Oscar Robertson je na 181, Westbrooku još treba sedam da ga preskoči, a do kraja regularne sezone ostalo je još 11 utakmica.

Luka Šamanić nije igrao za San Antonio.

A Phoenix Suns su prekinuli niz od devet pobjeda New York Knicksa, sinoć su ih na gostovanju nadigrali sa 118-110 iako su dva puta zaostajali sa čak 15 koševa.

Devin Booker je bio najučinkovitiji pojedinac Sunsa sa 33 koša, Mikal Bridges je dodao 21, a Chris Paul 20. Phoenix Suns su spremni za svoj prvi nastup u doigravanju od 2010. godine, sada su na jednu utakmicu zaostatka od Utah Jazza koji je prvi u Zapadnoj konferenciji.

Derrick Rose je zabio 22 koša za Knickse (34-28) koji su na četvrtom mjestu na Istoku zahvaljujući porazu Atlanta Hawksa od Detroit Pistonsa. Julius Randle je dodao 18 pogodaka, a Reggie Bullock i RJ Barrett svaki po 17 koševa.

Dario Šarić nije igrao za Phoenix.