Lova do krova! Evo koliko je novca Dinamo zaradio u Europi

Uefa je premije od Lige prvaka podijelila na čak šest kategorija. I Dinamo po završetku ligaškog dijela elitnog klupskog natjecanja u novom ruhu, unatoč ispadanju na nesretnom 25. mjestu, ima pregršt razloga za zadovoljstvo. Čak i oni koji su završili na začelju ljestvice zaradili su više nego, primjerice, vodeći klubovi Europske lige, drugorazrednog natjecanja europske nogometne organizacije.

Koliko je Dinamo zaradio od Lige prvaka?

Samo za ulazak među 36 izabranih u elitnom natjecanju u Maksimir je sletjelo 18,62 milijuna eura, što je početna premija. Na to idu razni bonusi. Primjerice, za tržišni udio u prodaji prava i na osnovu petogodišnjeg koeficijenta dobio je još 4,68 milijuna eura, a na temelju Uefina desetogodišnjeg koeficijenta još 5,19 milijuna eura.

Drugi dio kolača odnosi se na izvedbu u ovosezonskom natjecanju. S obzirom na to da je Dinamo ostvario tri vrijedne po 2,1 milijun eura i dva remija vrijedna po 700.000 eura, to je sveukupno 7,7 milijuna eura. Na to još dolazi i bonus za završnu poziciju koji se računa tako da 36. klub dobiva 290.000 eura, a svaki bolje rangirani klub još po 290.000 eura više.

Zagreb: DInamo ostao bez pobjede nad Monacom | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Kako je Dinamo završio 25., dobio je još 3,48 milijuna eura. Pa to sveukupno daje cifru od nevjerojatnih 39,67 milijuna eura.

Osim toga, svi klubovi koji su izborili šesnaestinu finala (od devetog do 24. mjesta) dobili su bonus od milijun eura, a prvih osam čak 11 milijuna eura.

Uefine premije za Ligu prvaka

startna premija: 18,62 milijuna eura

remi u grupnoj fazi: 700.000 eura

pobjeda u grupnoj fazi: 2,1 milijun eura

ulazak u šesnaestinu finala: milijun eura

ulazak u osminu finala: 11 milijuna eura

četvrtfinalisti: 12,5 milijuna eura

polufinalisti: 15 milijuna eura

finalist: 18,5 milijuna eura

europski prvak: 25 milijuna eura