Lova, meni treba lova: Ulaznice na crno skuplje i do 400 posto! Cijene karata za večerašnju utakmicu Dinama i Benfice (18:55) na crnom tržištu potpuno divljaju. Skuplje su i do peterostruko, a preprodavači pokušavaju zaraditi u zadnji tren na nesretnicima koji nisu došli do karata