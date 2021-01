Iskustvo je nenadoknadiva kategorija u svim segmentima, a pogotovo u sportu, gdje iskusniji igrači ne pridonose momčadi samo kvalitetom, nego još i više savjetima mladim igračima koje čine i boljima i opuštenijima. Najbolji je za to primjer Lovre Kalinić, koji je od prvoga dana priprema u Postirama najveća podrška suigračima.

"Pazi leđa Bas", "Ne daj mu da diše Čuja", "Samo siguran balun Stanko", "Bravo Stipe, šutni je, zaslužio si"... odjekivao je Polježicama glas Lovre Kalinića dok su Hajdukovci igrali pet na pet na skraćenom terenu.

Slično iskustvo ima i Mijo Caktaš, samo što je on, za razliku od Lovre, puno tiši, njegovi savjeti dolaze uglavnom u pauzama kada popriča s mlađim suigračima...

Danas je na programu bio jedan trening, igrači su radili odvojeno, u dvije grupe, jedni u 9:30, drugi u 11:00 sati. Intenzitet je bio na maksimumu, trčanja, igre s malim brojem igrača i na skraćenom terenu dobro su umorili igrače, koji će popodne u relaksirajuću šetnju šumom, kako bi napunili pluća. Jedini koji je dobio slobodno popodne je Mijo Caktaš, njemu je trener Boro Primorac dao priliku da skokne do Splita i posjeti obitelj i vidi prinovu, supruga Tea mu je na svijet donijela četvrtu kćerkicu - Piu. Do Splita je sat vremena trajektom i Mijo će čas posla do obitelji i natrag...

"Slobodno popodne" dobio je i golman Josip Posavec, s kojim se trener našalio:

Bravo Josipe, odličan si bio danas i za nagradu imaš slobodno popodne – kazao je Primorac koji se i inače voli šaliti s igračima.

Je li Dolček, koliko si golova danas zabio, ja nisam vidio nijedan. Bass, za koga si ti igrao, za "zelene" ili "bijele" ja nisam uspio po igri shvatiti...

Atmosfera među igračima je dobra, radna, no tako je uvijek na pripremama, prava slika rezultata rada i onako će se vidjeti kad započne prvenstvo i Hajduk krene u lov za Rijekom, Goricom...

Inače, svakodnevna nazočnost policije na treninzima i na putu do hotela nije promakla Postiranima koji se raspituju zbog čega su tu i tko ih je pozvao. Na pojašnjenje kako je to procjena policije i kako su tu preventive radi, mještani samo odmahuju rukom:

U Postirama živi 1.500 duša, od toga nas 2.000 navija za Hajduk. Ne treba vas čuvati, vi ste naši – poručio je danas ljudima iz Hajduka jedan stariji mještanin.