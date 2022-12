Lovren: Boli nas. Žao mi je što vas nismo odveli do kraja...

Nažalost, ruska bajka nije se ponovila. Ostali smo na korak kratki od novog sna. Hrvatska je odigrala maestralan turnir, uz sva podcjenjivanja, dogurala je opet do polufinala Svjetskog prvenstva i šokirala sve. Toliko malo je falilo za novi povijesni dan našeg nogometa, no Messi i Argentina su nam srušili snove.

Na njih je ponosna cijela domovina, itekako su toga svjesni, al bol je bila prejaka. Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zaplakali su nakon utakmice, Bruno Petković sjeo je na travnjak i gledao u prazno. Luka Modrić jedva je čekao da ode u svlačionicu i maknu se s njega svjetla reflektora. Toliko su htjeli to finale, donijeti radost i sreću hrvatskim građanima. No, i ovako su napravili čudesan posao.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I ne, ništa nije gotovo. U subotu nas čeka dvoboj za broncu, bit će to Francuska ili Maroko. Nakon drugog mjesta prije četiri godine, Hrvatska je ulaskom među četiri dokazala svima kakva je nogometna sila. Luka Modrić i 'vatreni' imaju priliku okititi se broncom, drugom medaljom s Mundijala. Bila bi to treća za Hrvatsku i što je fascinantniji podatak, kada god je Hrvatska izborila osminu finala, išla je do medalje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dejan Lovren odigrao je maestralan turnir. Bilo je to na tragu Rusije, činio je betonski duo s Joškom Gvardiolom. No, ni oni nisu uspjeli zaustaviti sjajnog Messija. Dejan se oglasio dan nakon teškog poraza.

- Dignuti glave i nastaviti dalje, žao mi je što vas nismo uspjeli dovesti do kraja. Bol je tu i ostat će neko vrijeme, ali ne smijemo potonuti. U subotu za medalju! Hvala svim navijačima od srca na podršci - napisao je Lovren.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dečki, glavu gore. Idemo po tu broncu pa onda i na novi doček za pamćenje!

