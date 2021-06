Uoči prve utakmice Europskog prvenstva koju Hrvatska igra na Wembleyju protiv Engleske, hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (31) u intervjuu za Sky Sports govorio je o nadolazećem natjecanju.

- Drago mi je što je Hrvatska u sjeni velikih favorita i što nitko na nas ne računa. U takvim situacijama mi smo najbolji. Sve će ovisi o malim detaljima, kao što se dogodilo 2018. na Svjetskom prvenstvu. Bitno je kakva će biti atmosfera, kako ćeš proći u prvoj utakmici pa u drugoj i teško je to pretpostaviti. Mi želimo samo uživati u činjenici da smo u reprezentaciji pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti - rekao je Lovren pa odgovorio na pitanje može li Hrvatska uzeti titulu.

- Naravno da može. Mi imamo puno iskustva i znamo što moramo učiniti da stignemo do finala i kakav je osjećaj igrati u finalu. Jako smo promijenili momčad, ali mladi igrači znaju što znači igrati za Hrvatsku i da ništa neće postići ako ne daju apsolutno sve od sebe - rekao je.

Lovren je prokomentirao momčad Garetha Southgate te je rekao što misli o hrvatskoj reprezentaciji.

- Engleska ima nevjerojatno talentirane igrače. Kad pogledate tko je u toj momčadi i u kakvoj su formi, onda je to stvarno zastrašujuća momčad. Ali, ne zaboravite da Hrvatska ima velike igrače, koji su također imali odlične sezone. Mislim da je ovo individualno najbolja sezona naših reprezentativaca jer su puno osvojili - kazao je.

Nakon Engleske, Hrvatsku čekaju Škotska i Češka.

- Škoti su jako slični nama Hrvatima jer igraju srcem. Čak i kad im ne ide, oni daju sto posto i ostave srce na terenu. Škotska je stvarno jako dobra momčad - rekao je.

Lovren i njegova obitelj dobivali su prijeteća pisma za vrijeme njegove karijere u Liverpoolu zbog loše igre.

- To su pisali klinci od 14 ili 15 godina i to je poražavajuće. Neki sustav kažnjavanja mora postojati. Mislim da bi se to u školi moralo učiti, da ne možeš samo tako nekoga povrijediti i izvući se. Ista je stvar s rasizmom. On mora prestati, i to odmah, ali ja ne znam kako bi se to moglo riješiti