Lovren i Kovačić na presici uoči četvrtfinala i susreta s Brazilom

U utorak navečer odigrana je posljednja utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva u Katru. Nogometaši imaju tri dana pauze, a Hrvatsku reprezentaciju čeka u petak susret s Brazilom u 16 sati.

Pred novinarima će na današnjoj presici uoči utakmice govoriti Dejan Lovren i Mateo Kovačić.

PRATITE PRESICU UŽIVO:

Kako je igrati s Lukom Modrićem?

- Naš kapetan je jedan od najbolji igrača reprezentacije i čast je igrati s njime - rekao je u uvodu Mateo Kovačić.

O Brazilu.

- Brazil je po meni uvijek favorit za SP, ali ima i drugih ekipa. Mi smo fokusirani na našu igru i na naš uspjeh - dodao je Mateo.

- Brazil je favorit, imaju fantastične igrače i definitivno jesu favoriti. Mi nemamo problema s time. Cijenimo svakoga i poštujemo svakoga i to ćemo dokazati na terenu - osvrnuo se na Brazil i Lovren.

Lovren o kritikama s prijašnje konferencije.

- Lijepo vas je vidjeti sve ovdje u većem broju. Ja sam svoj najveći kritičar i ne moram nikome drugome objašnjavati kada igram dobro ili loše. Bitno da je ekipa vesela i zdrava, idemo dalje - rekao je Lovren.

O Dalićevim pohvalama.

- Trkački smo dosta spremni što se i vidjelo u prve četiri utakmice. Dajemo sve od sebe i tu je Broz da nam diže prosjek. Što se tiče lica imao sam malu nezgodu u teretani. A što se tiče mojih prodora, nije to tako lako. Najrađe bih uzeo loptu i predriblao sve, ali to nije lako. Pogotovo protiv Japana. Naša ekipa je pokazala karakter i moć, zadovoljni smo svime i mislim da možemo još bolje - rekao je Kovačić.

Lovren o svojim počecima i trenutnoj ulozi iskusnog igrača.

- Da, sada je to tako. Kad sam ja bio klinac, pratio sam korake Križanca, Šimunića i Kovača, ali i drugih. Gledao sam svaki njihov korak i upijao sve što su mi govorili. Možda su oni malo bili žustriji prema meni, ali pokušavam naravno pričati s Joškom koliko je moguće. Dajem mu savjete, a on sluša i upija i mislim da je on daleko ispred mene nego što sam ja bio u njegovim godinama. Ima takvu kvalitetu i pokazao je to ovdje. Nije niti čudo što se svi zanimaju za njega. Nadam se da će i on pričati za 15-ak godina da sam mu ja davao savjete.

Kovačić o driblinzima.

- Lakše je kad se protivnik nadigrava i ostavlja više prostora. Ali mogu u svojoj igri poboljšati još neke stvari pogotovo kada se ekipa zatvori i imam prostora za napredak. Ali svaka utakmica je drugačija - objasnio je Kova.

