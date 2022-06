Lovren: Neki me pritišću i htjeli bi da odem, ali nemam ništa protiv Rusije! Jedna stvar boli...

Nakon više od četiri mjeseca pauze zbog ozljede gležnja nogometu se vratio Dejan Lovren (32). Hrvatski reprezentativac s ruskim se prvakom Zenitom, čiji je kapetan, počeo pripremati za novu sezonu.

Iako na društvenim mrežama često komentira razne teme, pa i one koje nemaju izravne veze s nogometom, Lovren se od početka ruske agresije nije oglašavao o toj temi. Sve do povratka u klub, kad je dao intervju za rusku televiziju Matč TV.

- Već radim na terenu s loptom, za deset dana radit ću s momčadi i doći u formu. Imao sam kompliciranu ozljedu, istu kao prije deset godina kad sam igrao za Lyon. Oporavak je i tad trajao četiri mjeseca. Imam neobičnu nogu i to se događa jednom u milijun slučajeva. Imam dvije kosti u nozi - rekao je Lovren.

Je li imao dvojbi oko povratka u Rusiju?

- Ne, nisam imao dvojbi - jasan je bio stoper.

Zenit ove godine neće nastupiti u Europi (Uefa je zabranila ruskim klubovima nastup zbog agresije na Ukrajinu, op.a.). Je li to utjecalo na tvoju motivaciju?

- To je jako bolno. Ne mogu razumjeti takvo rješenje. Sport i politika trebali bi biti neovisni jedno o drugom. Kaznili su puno sportaša, ne samo nogometaša. Čak i paraolimpijci, koji su posvetili život kako bi došli na Igre, nisu smjeli nastupiti. Vidimo da postoji politika dvostrukih standarda, ali ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Moramo pokazati snagu, biti još bolji ove sezone i vjerujem da ćemo se vratiti u europska natjecanja.

Fifa je inozemnim nogometašima dozvolila suspenziju ugovora s ruskim klubovima. Kako gleda na to?

- Razgovarao sam s Aleksandrom Medvjedevim (generalni direktor Zenita, op.a.) i odmah mu rekao da ću ostati u Zenitu. Potpisao sam na tri godine i ostala mi je još jedna sezona. Općenito, situacija je jako teška, uključujući za mene. Puno me pritišću, neki ljudi žele da odem. Ne sviđa mi se to, sve što se događa danas nije ni moja krivica ni Zenitova. Nemam ništa protiv Rusije, uvijek su me ovdje dobro primili i tu imam dobre prijatelje - kaže Dejan.

Upitali su ga i kako bi njegova odluka o ostanku u Rusiji mogla utjecati na poziv u hrvatsku reprezentaciju.

- Naravno da neće utjecati. Izostanak Zenita iz Lige prvaka može utjecati, ali u svakom slučaju moraš nastaviti raditi i truditi se popraviti igru, biti 100 posto spreman za svaku utakmicu.

Poljak Maciej Rybus, koji je iz moskovskog Lokomotiva prešao u Spartak, već sad zna da neće više igrati za reprezentaciju zbog klupskog statusa, jer nije napustio Rusiju. Propustit će tako i Svjetsko prvenstvo u Kataru.

- Što da kažem, to je odluka reprezentacije. Ako me momčad ne treba, što mogu učiniti? Ako reprezentacija smatra da ima igrača koji više zaslužuju biti na terenu od mene, onda mogu samo podržati momčad izvana. Za mene je situacija jednostavna, uvijek sam spreman dati sve od sebe u utakmicama za reprezentaciju - kazao je Lovren.

