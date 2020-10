Lovren otvara: Evo gdje možete gledati utakmice Lige prvaka

Nakon što je Bayern osvojio naslov u 'korona' završnici Lige prvaka, sve kreće ispočetka. Sad 32 momčadi kreću u lov na 'klempavi trofej', a igračima je i 15 Hrvata

<p>Epidemija korona virusa obilježila je 2020. godinu, a tako i završnicu prošle sezone Lige prvaka. Tako se po kup sistemu održala završnica u kojoj su najbolji bili nogometaši <strong>Bayerna</strong> koji su u finalu svladali <strong>PSG </strong>sa <strong>1-0</strong>. I naš <strong>Ivan Perišić </strong>se našao među osvajačima Lige prvaka jer je u münchenskom divu bio na posudbi iz milanskog <strong>Intera</strong>, kluba za koji će igrati u ovoj sezoni Lige prvaka.</p><p>Ove sezone nažalost nećemo imati hrvatskih predstavnika jer je <strong>Dinamo </strong>na putu prema najelitnijem europskom natjecanju izgubio od <strong>Ferencvaroša </strong>koji je na kraju uspio i doći do grupne faze Lige prvaka nakon 25 godina. <strong>Lokomotiva </strong>je odmah na startu kvalifikacija ispala od <strong>Rapida</strong>, ali nakon turbulentnog prijelaznog roka teško je bilo za očekivati da Lokosi mogu protiv jakih Austrijanaca.</p><p>Posebne će mjere na utakmicama biti zbog spomenutog korona virusa, a sigurno ćemo imati još slučajeva poput onog <strong>Cristiana Ronalda </strong>koji neće moći igrati za <strong>Juventus</strong> protiv kijevskog <strong>Dinama</strong>. U užem krugu favorita su, prema kladionicama, <strong>Bayern </strong>i <strong>Manchester City</strong>, a iza njih je odmah <strong>Liverpool</strong>. Zatim dolazi <strong>PSG </strong>pa <strong>Real Madrid </strong>i <strong>Barcelona</strong>.</p><p>A u 32 momčadi nalaze se i 32 Hrvata. Tu je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka <strong>Modrić </strong>u Realu, a osim njega gledat ćemo i Ivana <strong>Rakitića </strong>(Sevilla), Dejana <strong>Lovrena </strong>(Zenit), Matea <strong>Kovačića </strong>(Chelsea), Ivana <strong>Perišića</strong> (Inter), Marcela <strong>Brozovića</strong> (Inter), Vedrana <strong>Ćorluku </strong>(Lokomotiv), Šimu <strong>Vrsaljka </strong>(Atletico Madrid), Ivu <strong>Grbića </strong>(Atletico Madrid), Maria <strong>Pašalića</strong> (Atalanta), Duju <strong>Ćaletu</strong>-<strong>Cara </strong>(Marseille), Dominika <strong>Kotarskog </strong>(Ajax), Roka <strong>Baturinu</strong> (Ferencvaroš), Luku <strong>Sučića </strong>(RB Salzburg) te Mateja <strong>Mitrovića </strong>(Club Brugge).</p><p>Momčadi su podijeljene u osam skupina, a to su: </p><p>A: Bayern München (Njem), Atletico Madrid (Špa), RB Salzburg (Aut), Lokomotiv Moskva (Rus)<br/> B: Real Madrid (Špa), Šahtar (Ukr), Inter (Ita), Borussia Mönchengladbach (Njem)<br/> C: Porto (Por), Manchester City (Eng), Olympiakos (Grč), Marseille (Fra)<br/> D: Liverpool (Eng), Ajax (Niz), Atalanta (Ita), Midtjylland (Dan)<br/> E: Sevilla (Špa), Chelsea (Eng), Krasnodar (Rus), Rennes (Fra)<br/> F: Zenit (Rus), Borussia Dortmund (Njem), Lazio (Ita), Club Brugge (Bel)<br/> G: Juventus (Ita), Barcelona (Špa), Dynamo Kijev (Ukr), Ferencvaros (Mađ)<br/> H: PSG (Fra), Manchester United (Eng), RB Leipzig (Njem), Istanbul Basaksehir (Tur)</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>Novu sezonu najelitnijeg europskog natjecanja otvaraju dva para - <strong>Dinamo Kijev </strong>protiv <strong>Juventusa</strong> te <strong>Zenit </strong>našeg <strong>Dejana Lovrena</strong> protiv belgijskog <strong>Club Bruggea </strong>od 18 sati i 55 minuta. Još je šest utakmica na rasporedu od 21 sat, a sve to možete pratiti na programima <strong>Planet Sporta</strong> kao i prošle godine.</p><p><strong>Popis utakmica</strong></p><p>Utorak, 20. listopada</p><p>Dinamo Kijev - Juventus (PlanetSport 2, 18:55)<br/> Zenit - Club Brugge (PlanetSport 3, 18.55)<br/> PSG - Manchester United (PlanetSport 1, 21.00)<br/> Chelsea - Sevilla (PlanetSport 2, 21.00)<br/> Lazio - Dortmund (PlanetSport 3, 21.00)<br/> Barcelona - Ferencvaroš (PlanetSport 4, 21.00)<br/> RB Leipzig - Basaksehir (PlanetSport 5, 21.00)</p><p>Srijeda, 21. listopada</p><p>Real Madrid - Šahtar (PlanetSport 2, 18.55)<br/> RB Salzburg - Lokomotiv Moskva (PlanetSport 3, 18.55)<br/> Inter - Borussia Mönchengladbach (PlanetSport 2, 21.00)<br/> Manchester City - Porto (PlanetSport 3, 21.00)<br/> Midtjylland - Atalanta (PlanetSport 4, 21.00)<br/> Olympiakos - Marseille (PlanetSport 5, 21.00)<br/> Bayern - Atletico Madrid (<strong>HRT 2, 21.00)</strong></p>