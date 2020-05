Lovren se svađa s Gatesom, a svi se ismijavaju s Lovrenom...

'Vatreni' i Liverpoolov stoper, svjetski doprvak i europski prvak Dejan Lovren (30) strastven je, energičan čovjek. Tako i igra nogomet. Bez zadrške. Na taj je način replicirao i osnivaču Microsofta, Billu Gatesu. Kakve veze imaju Lovren i Gates? 'Instagramske'.

Multi-milijarder i filantrop Gates objavio je kako zahvaljuje medicinskim djelatnicima i djelatnicama na nadljudskim naporima u liječenju posljedica korona virusa i u borbi da se pandemija stavi pod kontrolu.

On sam ulaže ogroman novac u tu borbu i ističe kako cjepivo, čim ga liječnici uspiju pronaći, mora biti - globalno dostupno.

Ruska glumica Victoria Bonya prenijela je Gatesovu objavu i napisala kako je sretna što je velik broj ljudi svjestan propagande protiv cijepljenja. To je, pak, jako zasmetalo hrvatskom nogometašu rođenom u Zenici.

Jer, Lovren se Gatesu obratio imenom i... Dosta ljuto:

- Igra je završena, Bille. Ljudi nisu slijepi! - glasio je Lovrenov odgovor, a engleski Daily Mail se promptno pozabavio ne-nogometnim profilom Kloppovog i Dalićevog stopera.

'Lovren na Instagramu promovira intervjue s ljudima koji tvrde da se korona virus širi 5G mrežom, da će cijepljenje protiv virusa uključivati ugradnju mikročipova. Objavljuje izjave poput 'Nećete nas ušutkati', 'Nećete nas cenzurirati', zahvaljuje se teoretičarima zavjera Davidu Ickeu i Rashidu Buttaru. Dejan Lovren sve što se događa oko pandemije očito - ne doživljava realno', među ostalim piše Mail.

Lovren je izrazio sumnju prema 'medijima i njihovim sponzorima', a sve skupa je poprimilo žestoku dozu podsmijavanja na račun hrvatskog nogometaša na čije je teorije odgovorio i slavni engleski napadač, a danas TV komentator Gary Lineker:

- A onda najbolje da odmah prekinemo sa svim testiranjima i traženjem cjepiva protiv korona virusa - napisao je Lineker.

