Lovren je zabio, Cityjev rekord, Chelsea ostao bez Lige prvaka

Odigrano je i posljednje kolo Premier lige u kojem su se, između ostalog, sastali Liverpool i Brighton. Slavili su 'redsi' 4-0 te završili na četvrtom mjestu na tablici, koje ih vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone.

Drugi gol za momčad Jürgena Kloppa postigao je hrvatski reprezentativac Dejan Lovren. To mu je drugi gol ove sezone, nakon onog protiv Bournemoutha u prosincu, ali prvi na Anfieldu još od sezone 2013./2014. kada je zabio Southamptonu. Liverpool je ovom pobjedom potvrdio Ligu prvaka, zahvaljujući Chelseaju, koji je izgubio od Newcastlea 3-0.

Liverpool je poveo u 26. minuti golom, sada i službeno, najboljeg strijelca Premier lige ove sezone, Mohameda Salaha. Lovren je za 2-0 zabio u 40. minuti. Robertson je ubacio s lijeve strane, a Lovren sjajno natrčao i glavom s pet metara zakucao loptu u mrežu.

Dejan lovren turns into Sergio Ramos and makes it 2-0 #LFC pic.twitter.com/VqGs2aprGE — 2Kanes🇪🇬1️⃣1️⃣ (@JusTWriGhT92x) 13. svibnja 2018.

Navijači na društvenim mrežama oduševljeni su akcijom i Lovrenovim potezom:

- Taj trk i udarac glavom Dejana Lovrena bili su izvanredni.

That run and header from Dejan Lovren was outstanding. — Ste Hoare (@stehoare) 13. svibnja 2018.

Za 3-0 zabio je Solanke u 53. minuti na asistenciju Salaha, a konačnih 4-0 postavio je Robertson u 85. minuti.

Chelsea ostao bez lige prvaka, rekord Cityja

Posljednje kolo engleskog nogometnog prvenstva otkrilo je i ime posljednjeg putnika u niži rang natjecanja, a to je Swansea City. Velšani su i prije zadnjeg kola imali samo teoretske izglede za spas, a nakon domaćeg poraza 1-2 od također, novog drugoligaša Stoke Cityja, ostali su i bez njih.

Swansea Cityju je trebala uvjerljiva pobjeda protiv Stoke Cityja, te uvjerljivi poraz Southamptona protiv prvaka Manchester Cityja. Na koncu se ništa od toga nije dogodilo.

Manchester City je pobijedio Southampton sa 1-0 golom Gabriela Jesusa u trećoj minuti utakmice. City je time potvrdio naslov prvaka sa čak 100 osvojenih bodova što nije uspjelo niti jednom klubu u elitnom razredu 'otočkog' nogometa.

Rekord je oborio i sjajni napadač Liverpoola Mohamed Salah koji je u pobjedi protiv Brighton and Hove Albiona 4-0 postigao svoj 32. pogodak u prvenstvu ove sezone što je novi rekord lige. Salah je do sada dijelio rekord zajedno sa Luisom Suarezom, Alanom Shearerom i Cristianom Ronaldom, no sada je sam na vrhu.

Shearer je 31 gol zabio u sezoni 1995/96. u dresu Newcastle Uniteda, Ronaldo u dresu Manchester Uniteda u sezoni 2007/08., dok je Suarez 31 gol zabio za Liverpool u sezoni 2013/14. godine. Salah je ove sezone u svim natjecanjima zabio 44 gola, što je tri gola manje od rekorda Liverpoola u jednoj sezoni koji je 1984. godine postavio Ian Rush.

U ludoj utakmici palo devet golova!

U 'najluđoj' utakmici kola Tottenham je pobijedio Leicester City sa 5-4. Gosti su vodili 3-1, no Tottenham je okrenuo rezultat u vodstvo 4-3. Gosti su potom izjednačili, a Harry Kane u 77. zabio za konačnih 5-4. Strijelci za londonski sastav bili su Kane (7, 77), Lamela (49, 61) i Fucks (54-ag), dok su golove za goste zabili Vardy (4, 74), Mahrez (16), Iheanacho (47).

Newcastle United je pobijedio Chelsea 3-0 i 'Bluesi' su završili sezonu na petom mjestu bez plasmana u Ligu prvaka, Bez 'Champions league' je ponovo ostao i Arsenal koji je na koncu šesti.

Iz lige ispadaju Stoke City, WBA i Swanse City.