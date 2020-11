Lovro Majer ne može biti krilo! Sve spasio 'otpisani' Atiemwen, a nekad se igralo dobro i gubilo

Dinamo je vodeća momčad skupine, nije primio niti jedan gol u tri europske utakmice, kontinuirano se promašuje s Majerom na desnom krilu, ali 'modri' su i dalje najbliži europskom proljeću...

<p>Dinamo se nastavlja 'mučiti' po Europi. I šesta europska utakmica 'modrih' ove sezone ispala je 'teška borba', Dinamo je većim dijelom utakmice igrao negledljivo, više od jednog poluvremena imao igrača više, a onda zahvaljujući sjajnom potezu Iyayjija Atiemwena stigao do vrijedne pobjede (1-0) protiv Wolfsbergera. Zagrepčani su danas vodeća momčad skupine, ali i dalje sve to na terenu izgleda 'dosta tanko'. </p><p>Wolfsberger nas se u Maksimiru nije dojmio, daleko do toga. Riječ je o momčadi koja se protiv Dinama predstavila bez tri ključna igrača (Liendl, Scherzer i Leitgeb), čija je početna postava tržišno vrijedila 8,65 milijuna eura (Dinamova čak 31 milijun eura) i čiji niti jedan igrač nikada nije zaigrao za nacionalnu reprezentaciju. Dinamovci su u početnok postavi pak imali 53 reprezentativna nastupa.</p><p>Lovro Majer ove je sezone jedan od najboljih igrača Dinama, ali kada igra na svojoj prirodnoj poziciji u sredini terena. Dapače, već poslije europskog dvoboja s Florom pisali smo kako je njegova uloga na krilnoj poziciji čudna, kako 'modra desetka' tu ne može biti kvalitetno iskorišten. No, u Dinamu očito to i dalje 'ne vide', pa Majer ni kriv ni dužan tu ne može dati maksimum. Niti pobjeći po toj strani, niti postati glavni kreator svoje momčadi. </p><p>Dinamo je i protiv Austrijanaca odradio skromnih 45 minuta uz jedan veliki zicer Gavranovića. Misli 'modrih stratega' bile su usmjerene prema obrani, razmišljalo se 'kako ne primiti gol', napadalo s dva do tri igrača. A to nije 'to', Dinamo i dalje u Europi ne melje svoje suparnike, u igri '11 na 11' djeluje plaho, nimalo goropadno.</p><p>Zagrepčani su na odmoru pokušali zaigrati ofenzivnije (Kastrati zamijenio Jakića), ali Wolfsberger je i s igračem manje lakoćom 'preživljavao'. Lovro Majer konačno je preselio u sredinu (valjda će struka Dinama konačno shvatiti da ne moeže igrati krilo!), pa u 76. minuti ubacio za potez utakmice i briljantan gol - Atiemwena. Iako, Majerov ubačajem nije niti tražio nigerijskog nogometaša.</p><p>Baš taj pogodak Atiemwena pravi je primjer kako se u Dinamovoj igri i dalje previše toga događa - slučajno. Dinamo se cijeloga ljeta pokušavao riješiti Atiemwena, Nigerijac se pak 'igrom slučaja' našao na popisu igrača prijavljenih za Europsku ligu, a na koncu je bio čovjek odluke u vrlo važnom europskom dvoboju Dinama. </p><p>Zagrepčani su sada vodeća momčad skupine, rezultat (pet osvojenih bodova) je debelo iznad prikazanog u 270 europskih minuta. Ali, Dinamo jedini od svih u Europskoj ligi nije još primio niti jedan gol, tako da u igri 'modrih' bez obzira na slabiji dojam nije sve tako loše. Pogotovo ne u ovoj situaciji, kada se 'pola Dinama' bori s koronom...</p><p>Dapače, svi bi navijači 'modrih' potpisali pet bodova poslije prva tri kola, a Dinamo je i dalje prvi. Sada i s najvećim šansama za prolaz u nokaut fazu Europske lige. Nekada se pak igralo sjajno, a uglavnom gubilo. Sada su, valjda, stigla druga vremena...</p>